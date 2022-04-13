【著數優惠】Sino Club網上抽獎活動送1萬份禮物　有機會獲iPhone＋Dyson吸塵機

▲ Sino Club「幸運『蛋』出嚟！」抽獎將送出10,000份總值逾港幣330,000元的豐富獎品。（圖片由Sino提供）

復活節將至，信和集團旗下會員計劃 Sino Club將舉辦「幸運『蛋』出嚟！」免費網上抽獎活動，送出總值超過港 330,000元的10,000份豐富獎品，更推出一系列有益身心的活動，包括情緒管理線上工作坊、#StayPositive健康舒泰貼士、Tabata間歇訓練影片等，希望巿民繼續以健康心態共同抗疫。

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「幸運『蛋』出嚟！」網上抽獎活動將於4月13日至5月13日期舉行，參加者登入活動網站，並選取自己的心水幸運「蛋」，幸運兒便有機會獲得iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect™ Absolute Extra吸塵機、Nespresso咖啡機及信和酒店港幣1,000元現金券等獎品。是次抽獎活動設9,990份即抽即獎禮品，所有參加者更將自動參與與於5月17日舉行的終極大抽獎，有機會贏取10份特別大獎。

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面對新冠疫情持續，Sino Club推廣身心健康，於Facebook及Instagram專頁發佈各類有關瑜伽、健康飲食、放鬆心靈等#StayPositive貼士，並於4月30日至5月4日期間邀請專業教練一連五日利用短片教授Tabata間歇訓練。

Tabata源自於日本，由畑泉教授（Izumi Tabata）所研究出的一套高強度的間歇運動，能有效提升心肺功能，亦被稱為「耗時短，燃脂高」的訓練模式。有興趣人士更可參加Tabata間歇訓練挑戰活動，上載有關訓練短片到社交網站或參與有獎問答遊戲，即有機會贏取香港黃金海岸酒店住宿禮券及S現金券。

此外，Sino Club與Mind Hong Kong合作，希望能為日常生活注入正能量，將於4月19日合辦《線上工作坊：在疫情中管理精神健康》，屆時專家將與參加者分享抗壓及保持好心情的貼士。

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責任編緝：蕭雅文