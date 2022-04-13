【世界地球日】迪士尼樂園推4大措施宣揚環保　涉以LED燈照明每年省200萬度電

▲ 香港迪士尼今年推出4個環保項目。（樂園提供）

下周五（22日）是「世界地球日」，香港迪士尼樂園趁機向賓客和演藝人員宣揚環保訊息。香港迪士尼致力推動環保，今年重點推介以下4個項目，包括設置全港最大型的太陽能發電系統、推動度假區內節約能源、提升綠色廢料分類等。

而在疫情期間，不少一家大細都需要居家抗疫、在家工作或者學習，學生們更要提早放暑假，香港迪士尼樂園度假區親善大使聯同園藝部，貼心推出香港迪士尼綠「識」 園藝導賞，讓一眾迪士尼粉絲和市民都可以安坐家中，欣賞樂園內優美的園林景觀， 投入不同的迪士尼故事世界。

全港最大型太陽能發電系統

香港迪士尼在2018年起展開大型太陽能發電系統安裝工程，去年完成首三階段，現時為全港最大型的太陽能發電系統。預計總發電量每年高達約236萬度電，相當於715個三人家庭一年的總用電量。

目前度假區內 21 座建築物的天台，包括遊樂設施及後勤位置建築物，已裝設合共超過 5,200 塊太陽能板，總面積可鋪滿 1.5 個標準足球場。其中單一位置安裝最多太陽能板的建築物是遊樂設施「小小世界」的天台，共安裝了約 1,200 塊太陽能板。

完成首三階段後，樂園亦計劃物色園內其他合適地點，希望繼續發展太陽能發電系統且提升發電量。該系統也獲得政府及業界認可，在機電工程署舉辦的《2019 模範太陽能光伏系統安裝選舉》獲得模範獎及最佳物料。這個獎項旨在鼓勵個人及機構安裝太陽能光伏系統，攜手發展可再生能源，機電 工程署挑選出已完成安裝的高質素系統，供大眾參考。

同時，度假區也獲得中電「創新節能企業大獎 2020」當中的「可再生能源大獎」傑出獎，表揚度假區在日常運作中，積極實踐節能環保。

節約能源 提高能源效益

除了積極推動再生能源，香港迪士尼同樣致力節約能源，包括在能源系統設計上採用環保設計，及在現有的營運方式上尋求提升能源效益的方法。

以LED燈取代舊有照明

香港迪士尼以 LED 燈取代舊有的照明裝置，包括後勤位置的日常照明，以及樂園裡的舞台燈光，以節省能源。目前，香港迪士尼透過引入 LED 照明，每年將節省200萬度電 ，相當於 700個三人家庭一年的總用電量。

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引入智能中央控制系統

香港迪士尼為酒店客房的空調系統的感應器升級，並增設智能中央控制系統，以控制所有客房的空氣調節，有效提高整體管理效果和性能，降低電量消耗。

智能系統更連結酒店客房的管理系統，程式會將房間入住情況列入計算當中，例如當客房沒有賓客入住時，系統會啟動更加節能的模式，以減低耗電量。

其他節能及減排措施包括，樂園及酒店照明系統，使用光敏感測器及用戶感應器，減低耗電量；樂園及酒店水泵、空調系統及壓縮空氣系統的電動機使用變頻裝置，減低耗電量。迪欣湖可收集從附近山坡流下的雨水，作為整個度假區灌溉之用。

提升綠色廢料分類

整個香港迪士尼內有過萬棵樹，樹木的自然生長、日常護理修剪以及每年風季時的吹塌，都會產生一些綠色廢料。香港迪士尼的園藝部2017年開始自行使用碎木機，將修剪後的樹枝或斷樹椏等等，變成木碎循環再用，再應用在樂園內。

過去一年，香港迪士尼合共回收超過 540噸綠色廢料。除了將木碎循環再用，園藝部更致力研究提升綠色廢料的分類，把平常在園林中產生出來的草屑、樹葉、灌木、細樹枝等收集起來再進行分類。透過有秩序鋪平和定期翻動，促進綠色廢料天然降解過程。經過天然降解後的綠色廢料，可以變成天然的土壤覆蓋物，循環再用，減少堆填區負荷。

香港迪士尼樂園綠「識」園藝導賞

兩位香港迪士尼樂園度假區親善大使陳麗儀 (Lily) 和唐俊迪 (Tony)，聯同園藝部合作，推出一共三集的香港迪士尼綠「識」園藝導賞影片，帶領賓客探索樂園不同角落，了解經園藝師設計的一草一木，透過植物品種、顏色和造型，為各個園區打造出截然不同的氣氛，令賓客投入故事世界。

例如，「灰熊山谷」是一個美國西部採礦小鎮，至今已有超過130年歷史，這裡的樹幹都比較粗糙，例如樟樹等；同時這裡的氣候比較乾燥，所以葉同花都比較細小，用作儲存水份；「迷離莊園」也有不同品種的植物，這裡有約40棵棕櫚樹，讓賓客好像置身於熱帶地區當中。

「反斗奇兵大本營」是迪士尼角色安仔的後花園，所以這裡很多物件看上去都很大，配合不少修長的植物好像是青竹、象草、多鬚草等，讓賓客好像玩具一樣親歷其中。

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責任編輯：陳麗娜