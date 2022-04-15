【感染後遺症】新冠康復者常見3種後遺症　中醫推介調理食療湯水

▲ 註冊中醫師張琛。

本港第五波疫情下，累積逾百萬港人確診新冠肺炎，不少確診患者康復後，會出現有3種新冠後遺症：咳嗽、腦霧和皮膚問題。若以中醫角度，以上3種後遺症又如何調理最適合。

咳嗽分體質

註冊中醫師張琛表示，Omicron及Delta由口鼻感染呼吸道，集中在氣管及支氣管發炎；而Delta則較易去到肺葉，所以較容易有肺炎，所以通常急性炎症康復後，仍有輕微慢性的炎症。

張琛在《TOPick診症室》節目中表示，咳嗽會分很多類型，例如肺燥痰凝潔，會覺得喉嚨好乾或少許微痛、氣不順暢及痰黏性強，屬於偏向肺熱，可服清肺潤肺化痰中藥或湯水調理。相反長者特別易寒咳，痰會好厚、白及水份多，可服溫肺化痰、健脾化痰中藥。

醫師又補充指，康復者除了服用中藥後，如果肺燥咳嗽可煲蘋果雪梨、南北行、川具，甚至燉橙10分鐘，再放上蜂蜜，以上有化痰作用。亦可以煲湯水，例如海底椰 、紅蘿蔔均可加去食用。而寒咳患者都有食療，例如北芪、黨參、陳皮、茯苓南及北行等煲水食用。

醫師提醒，小朋友亦可以服用以上食療，不過留意小朋友屬於何種體質，例如留意小朋友的手及腳是否冰冷、面青、痰是否凝結有黏性，其中青筋橫過鼻樑小朋友的消化力比較差，屬於脾虛體質，需要調理脾胃。

最後提醒新冠康復者最好注意室溫，應該避免著涼，保護好氣管；勿太早做劇烈運動，如果咳嗽未清，強迫去跑步時候，會吸入冷空氣，氣管會收窄，令咳嗽難痊癒，將來或易有氣管敏感，甚至引發哮喘。

腦霧屬於認知功能障礙

亦有康復者出現腦霧症狀。張琛指，患者自己有認知能力減退了，例如平時會易想起銀行卡號碼、車匙放在哪裡等，發覺自己做一些簡單、微細事情會感到困難，加上伴隨抑鬱、睡眠質素差。若小朋友有腦霧就會影響學習；若長者已有認知障礙，就會令病情更明顯。

腦霧會影響神經系統，有部分人的臭覺有影響，不單止破壞前鼻神經，反而在臭覺大腦區域有病變，所以臭覺功能減退。

醫師稱，針對腦損傷或腦神經損傷，會建議病人服中藥，為身體補給或清去慢性發炎，但都會通過針灸刺激身體，重新生新的神經元及細胞，幫助身體康復。

濕毒型病毒引免疫系統疾病

第三大症狀與皮膚有關。張琛表示，新冠肺炎是寒熱性質，偏向濕毒型，誘發免疫持續與病毒搏鬥，若免疫反應是輕的，即是出濕疹，嚴重的話會引發風濕及或關節炎，或令免疫系統疾病。

醫師建議，檢測結果呈陰性後，若一周後都發覺身體無改善或愈來愈差，持續出現濕疹、腸胃不舒服、咳嗽；腦霧會在三周至一個月出現，染疫後兩周睡眠差，以上情況均應該及早求醫。

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記者：余思嵐