【第五波疫情】徐德義指下周二起免費向長者提供快測套裝　可從約680個渠道領取

▲ （陳國峰攝）

食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（13日）出席疫情記者會。

徐德義表示，下周二起至5月31日，免費向部分機構的60歲以上服務使用者及長者會員提供快測套裝，讓長者可以不時作測試，及早發現有沒有染病和及時接受治療，避免病情惡化。

相關機構包括地區康健中心、地區康健站、衞生署長者健康中心、社會福利署資助的長者地區鄰舍或活動中心、社署資助的長者日間護理中心和單位，綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區服務隊、長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可單位，以及由醫管局、非政府機構和本地大學3方協助的中醫診所，共有約680個領取渠道。

徐德義指，若長者非機構的會員但有需要，職員也會彈性處理。長者暫時每人可取5套快測套裝，用完有需要可以再領取，且由於大部分機構均為會員制，職員較熟悉相關長者，可以關心及跟進長者使用，相信可以善用。

而為方便長者了解快測程序，也會有專為長者而設的使用須知，會以較大的字體及圖文並茂講解快測流程及呈報須知等。





徐德義亦指，截至昨日，70歲以上群組已經完成第一針接種的長者達82.63%，80歲上只有59.84%，鼓勵長者家屬盡快安排長者接種。另提醒市民在假期嚴格遵守社交距離措施，戴好口罩等，避免疫情反彈，並可多做快測，達至早發現早隔離早治療的目標。

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記者：黃小冰