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【第五波疫情】70歲或以上長者可免費接受核酸檢測　徐德義：冀早發現早治療減死亡機率

社會 17:22 2022/04/13

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食物及衞生局副局長徐德義。

本港今（13日）增1,272宗確診。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

徐德義表示，70歲長者可以去到社區檢測中心和流動採樣站免費接受核酸檢測，無須預約，也可以使用關愛隊。他解釋，本港8000多宗死亡個案中，70歲以上佔很大比率，染疫後致命比率較高，而現時已有有效的口服藥，再提供多個地點及途徑讓長者多做測試，可以達到早發現早治療，助減低重症及死亡率。

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記者：黃小冰

食物及衞生局 衞生署 衞生防護中心 徐德義 張竹君 疫情

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