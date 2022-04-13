【鹼性水】鹼性水可美顏抗衰老含有6大好處 有利排毒加速新陳代謝+ 減低患心血管疾病

▲ 鹼性水有6大好處。

新冠肺炎肆虐全球，健康的飲食選擇變得重要，也帶動了「鹼性水」在全球的銷量。鹼性水價錢雖貴，卻有6大好處，由減肥、美顏到紓緩糖尿病都可！

最新影片

據美國尼爾森的市場研究調查顯示，美國牌子「Akaline88」在疫情下躍升成2021年十大增值飲料（value-added water）之一。在亞洲地區，用以生產鹼性水的電解水機，也逐漸打入了日本、台灣、韓國等地的市場。

「鹼性水」在近十年內冒起，它的價格比礦泉水或蒸餾水稍高，以冷壓果汁起家的本地品牌Bless最近引入帶有水果口味的鹼性水，包括檸檬、青檸、百香果味，從營養角度拆解有關鹼性水的二三事。

鹼性水pH值高 與蒸餾水及礦泉水分別

酸鹼值又稱pH值，pH值大於7為鹼性溶液，少於7為酸性溶液。據國際瓶裝水協會的實務守則訂明，經過淨化的蒸餾水應「酸鹼中和」，pH值為7，而非淨化水如礦泉水，含有微量礦物質，pH值為6.5至8.5左右。鹼性水的pH值則為最高，可達8至9不等。

鹼性水可取自高山或地下泉，當水流經過岩石時，會產生較多天然礦物質。另一種常見的鹼性水，則可透過電解水機分解出來，過程中加入陰極反應，並帶有正電子的鈣，鈉，鎂等，形成鹼性電解水。市面上的瓶裝鹼性水，大部分屬後天加工製成，而電解水機的濾心能同時過濾對人體有害的污染物及雜質。

鹼性水６大好處

1. 幫助控制體重

都市人經常進食肉類，但其實牛肉、雞肉、豬肉等都是酸性食物，而可樂、雪碧等汽水的pH值更可低至3度的酸性左右。這些酸性食品會令毒素積聚在身體，多飲用鹼性水可以中和人體酸性，當身體維持在「弱鹼」狀態時，有利排毒及加速新陳代謝，達至減磅功效。

2. 中和胃酸倒流

據2012年美國政府的醫學研究顯示，飲用高達8.8pH值的鹼性水有助降低胃蛋白酶，而蛋白酶就是引起胃酸倒流的主要酶，鹼性水可以減輕其活性，降低它與胃部黏膜造成的刺激，從而減少胃部不適。

3. 促進運動後血液循環



美國營養學家Joseph Weidman曾舉行一項調查，發現在劇烈運動後，飲用較高pH值水的實驗參與者，其血液的沾度比飲用普通水的參與者下降多6.3%，表示他們的血液循環加強，令氧氣能順利傳輸至身體的每一部分。另外，鹼性水並無糖份，可以代替偏甜的電解質飲料，成為運動後的減肥恩物。

4. 補充礦物質的流失

香港人工作忙碌，用作提神的咖啡奶茶都不可缺少，但會容易導致身體流失鹼性礦物質，而鹼性水含有鈣，鈉，鎂等，可以補充因不良飲食習慣而造成的營養流失，有助鞏固骨骼和牙齒 、幫助血液凝固等。

5. 減低患上心血管疾病的機會



據上海醫學的臨床實驗研究顯示，糖尿病人在飲用鹼性水約3至6個月後，其血壓、血糖、血脂等水平跌至較低水平，因此長期飲用鹼性水，對患有高血壓、糖尿病和高膽固醇的人士有益。

6. 美顏抗衰老

鹼性水透過電解方式產生，含大量活性氫，具高抗氧化能力（ORP），而液態的抗氧化物能更順利地被身體吸收，抵抗身體內自由基的侵害，紓緩衰老的進程。另外，鹼性水比一般蒸餾水更具補濕能力，令肌膚回復彈性，加強骨膠原的增生。

增加香甜味道

雖然鹼性水有多重好處，但作為長期的營養補充品，為了味道不會太過單調及增加口感，Bless還推出了檸檬、百香果、青檸口味系列，以5%的冷壓水果汁，配合95%的鹼性水，令鹼性水的味道清新香甜。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣