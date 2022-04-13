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Apple TV+與湯漢斯公司簽訂獨家合約　推出美國空軍抗戰劇《Masters of the Air》

娛樂 15:25 2022/04/13

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《雷霆戰艦：獵犬號》

Apple TV+在今日（4月13日）宣布與湯漢斯（Tom Hanks）及監製Gary Goetzman聯合創辦的製作公司Playtone正式簽訂多年合約，獨家合作開發、製作及發行各類型節目，其中包括連續劇、紀錄片及非劇情類節目。

此前，Apple TV+與Playtone的合作包括2020年Apple原創電影《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound），此片取材自二戰時發生的真實事件，講述由湯漢斯飾演的海員Ernest Krause臨危受命率領一支艦隊，護送數以千計士兵與補給物資穿越大西洋為增援盟軍的不可能任務。

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該片由Gary Goetzman監製、湯漢斯編劇及領銜主演，並獲得奧斯卡、BAFTA及十多個電影獎項提名。

據悉Apple TV+與Playtone合作的獨家原創節目，將推出的包括以美國空軍抗戰作為背景的連續劇《Masters of the Air》，這齣劇集將由Apple Studios、Playtone及史提芬史匹堡的Amblin Television合作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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