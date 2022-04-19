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【TOPick診症室】中醫師推介一款紓緩疫下壓力花茶　三種材料煎煮10分鐘即可

社會 09:30 2022/04/19

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不少市民因為疫情、社交距離措施而出現抗疫疲勞。今集《TOPick診症室》有仁愛堂醫療服務科註冊中醫師武洪晶介紹一款「舒壓三花茶」，只需三種簡單的藥材，就可以達至疏肝解鬱的功效，紓緩身心壓力。

「舒壓三花茶」主要含三種性質平和的藥材，包括素馨花、合歡花、玫瑰花，其中素馨花可以疏肝、解鬱、減壓，令心情更愉快；合歡花則有靈心安神的功效，有助睡眠，而玫瑰花亦可達致疏肝解鬱、活血止痛。

疏肝解鬱三花茶

  • 材料（一人分量）：素馨花1錢，合歡花1錢，玫瑰花1錢
  • 製作方法：兩碗清水煮滾後，放入以上藥材，轉小火煲8至10分鐘即可
  • 可根據個人喜好加入蜂蜜，而體寒怕冷者可選擇加入紅糖以溫經散寒
  • 每日可飲用一至兩杯

武洪晶指出，三花茶並非用於對抗新冠肺炎，只是用作紓緩疫情下的壓力或抑鬱情緒，如已出現病徵，例如發冷發熱、咳嗽、鼻塞、痰多時，應暫時不要飲用三花茶。她又提醒市民，在製作的時候避免煎煮太長時間，否則功效或會減弱，另可選擇以保溫杯，用100度的熱水焗30分鐘至1小時亦可。

她表示，三花茶的性質平和，所有人都可以飲用，但由於玫瑰花有活血止痛的功效，女士如在月經期間飲用，就要留意份量。除此之外，她亦提醒市民，如情緒不好時，應盡量少吃辛辣或刺激性食物，例如食用大量的蔥或蒜等亦會重鬱熱情況。

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記者：郭詩詩

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