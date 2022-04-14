【人狗情深】港男居大浪村29年遇見的18隻村狗　最難忘病犬走回出生地點暝目

▲ Daniel與一群村狗是如何建立感情？且聽他娓娓道來。

狗是人類的好朋友，不少人又何嘗不是將狗當作至親看待，居住於離市區好一段距離位於大浪村大圍的Daniel，村裏先後有著18頭流浪村狗全是他的好友，多年下來伴隨這班小生命由生到死，刻下離別在即，更準備帶兩隻小狗遠走他方。

▲ 兩頭4歲的黑狗兄弟康康和嘉嘉最愛游泳，閒時Daniel都會帶牠們到大浪灣玩過不停。（圖片受訪者提供）

西貢大浪村大圍離市區有好一段距離，於北潭拗步行一個多小時方可到達，平日甚少遊人到訪，每逢假日才有熱愛滑浪的人士途經此地步行往大浪灣，Daniel在這個人跡不多的小村差不多住上29個年頭。他說：

當初只是周末來這裏住上朋友的家小半天，及後認識村長後於2009年租了一間村屋，還記得因為要將破落的村屋翻新，我和友人要從水陸兩路將工具和建築材料運來大浪村自行修葺安裝水電，好不辛苦﹗

當Daniel住了下來，對周遭的村狗感情悠然而生，往後的發展，相信連他自己都意料不及。Daniel說：「以前我家住沙田，從不養狗，大浪村大圍有很多村狗，例如村長就飼養了數頭，但你可以看到他們對狗並不是以飼養寵物的心態去對待牠們，相反只是當牠們是一種用來看門口的工具。」

他指出，日常只將吃剩了的飯菜餵飼，說不上有很好的照顧，而且當時又缺乏帶狗進行絕育手術的意識，所以母狗生得很多，而叫人感到氣餒的是今個星期可能見到幾頭剛出生的可愛小狗，但下星期再來時已經消失。

「大狗還好些，牠們可以去海灘，遇上東風到來時，偶爾會有死魚沖上岸可吃，可是剛出生的小狗沒有人餵飼就只會任由在大自然裏自生自滅。」他說。

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互生情愫

與大家平日在郊遊遇上的流浪狗不同的是大浪村的村狗都很友善，從來沒有露出過惡形惡相，當中先後出現18頭村狗，Daniel喜歡牠們皆因打從出生就不停逗牠、餵飼牠，眾狗成長後親近得Daniel要緊。

他說：「2009年後每星期都來這裏住上一兩天，有一天突然萌起要照顧牠們的念頭，買了一大堆凍肉，炒一個大鑊飯來逗牠們開心。久而久之，每當我們回來村時牠們都會搖著尾巴來個挾道歡迎。當中有頭名為花花的黃狗，友好程度還曾經跟著我們登上蚺蛇尖呢﹗」

但數到現在Daniel最疼愛的，還是在訪問期間睡在他腳下的兩頭4歲大的黑狗兄弟康康和嘉嘉。他說：

牠們本是村長從小就帶回來用作看門口，他養了兩年決定不再養了，我隨即接手放養，如果我不去養，牠們就一定活不下去。

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做得幾多得幾多

因為這年頭疫情籠罩的關係，本身要經常往返內地工作的Daniel，不少工作迫不得停了下來，現在過著半退休生活的他，已經在大浪村的村屋定居下來，終日伴狗為樂，但他明白到過去村狗的數量很多，狗隻不斷繁殖下去衍生的問題接踵而來。

首要解決是要帶牠們去絕育，於是Daniel聯同一位狗義工，每星期背著村裏的母狗翻山過嶺出市區進行手術，單是這一種魄力實在非同小可。Daniel說：

我們只是來小住片刻的過客，環顧四周的村民都開始老了，雖然現在有不少外籍人士因為疫情關係租住村屋作渡用途，但以上的人都不會照顧牠們，正所謂做得幾多得幾多，帶母狗絕育就可以避免小狗沒人飼養的悲劇無止境地發生。

而隨著這絕育計劃於十多年前展開，歲月流逝，今天18隻以放養形式生活的村狗都逐一回到彩虹橋。當中最難忘是一隻名為「查查」的狗的離去。

「查查患上腎病，病情很嚴重，我背著牠回到市區看獸醫，見牠吊鹽水和嗅著氧感覺好了些，之後帶牠往沙田的家住了數天，奈何的是醫生說牠生命已到盡頭，於是我又抱著牠回到牠的出生地大浪村。牠回到家很開心，當天看見牠四周和熟悉的村民打招呼後就消失了，再發現牠時原來已經離開，而發現牠屍體的荒廢村屋原來就是牠出生的地方﹗」他說。

離別在即

正所謂美好的人和事都不會長久，Daniel在大浪村的歲月亦即將於5月消失，原因是發展商收購了村屋，準備改建成渡假村屋然後再租給遊人居住。他帶點無奈的說：「5月就要離開住了居住了29年的地方，數月前得知這消息後我失眠了整整數天，未來的日子會搬去西貢暫住。」

他表示，最親近他的康康和嘉嘉一定會帶走，牠倆沒有了他一定活不了，但要牠們居住活動範圍有限的村屋，就一定不會開心到那裏，畢竟長久放養的牠們自由自在，而且未來又要牠們習慣戴著狗繩，但他相信自己會盡量給與牠最好的環境生活，而且一定會再帶牠倆來這到鹹田灣故鄉探親游泳﹗

記者：何偉雄