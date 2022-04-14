【鬼剃頭】過度疲勞睡眠不足可致鬼剃頭　中醫分享養髮茶療+教按摩防脫髮

▲ 過度疲勞、睡眠不足可引致「鬼剃頭」，中醫分享烏髮養髮茶療，並教按穴位防脫髮。

壓力大也會出現「鬼剃頭」？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，「鬼剃頭」意思是頭髮無故脫落一塊，就如被鬼剃去一樣。到底有沒有方法可改善？梁醫師會講解「鬼剃頭」成因，並分享調理方法、養髮茶療及按穴位防脫髮方法。

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梁醫師解釋，「鬼剃頭」醫學名稱為「斑禿」（Alopecia Areata），是局限性斑片狀的脫髮性毛髮病。在中醫角度，這屬於「油風」的範圍，特徵如下：

突然在頭皮上有一塊光禿禿的，面積如硬幣般大

逐漸變成大面積的脫髮

情況嚴重至連眉毛、眼睫毛等毛髮也會脫落

「斑禿」成因

她表示，「斑禿」確實成因不明，西醫相信與免疫系統失調及情緒健康問題有關。至於中醫，對鬼剃頭、脫髮則有以下看法：

鬼剃頭

通常因過度勞累、睡眠不足、精神緊張或受刺激而引發，導致氣血兩虛或肝鬱氣滯，最終毛髮失養，成片脫落

脫髮

頭髮在正常狀態下脫落。脫髮後，頭髮很難再自行長出，或新長出的頭髮較細軟不粗壯，很快再脫落，最終或不再長出頭髮。

中醫理論認為「髮為血之餘」，頭髮生長及潤澤需要血的滋養、腎精的充盈。遇上「鬼剃頭」情況宜立即求醫治理，對症下藥：氣血兩虛型宜益氣補血，氣滯血瘀型宜通竅活血。

調理方法

過度勞累、睡眠不足、精神緊張或受刺激容易引發「鬼剃頭」。梁醫師認為，讓自己有良好作息、保持愉快心情是最重要的，建議如下：

給自己「留白」的空間

抽空做適量運動

尋找宣洩情緒的渠道

飲用花茶疏肝解鬱

利用香薰油放鬆心情

養髮茶療

材料：薄荷 1克、南棗 4枚、桑椹 6克

做法：用800毫升水煮30分鐘，把茶連渣倒進保溫瓶，反覆沖泡至味淡。

功效：滋陰補血、烏髮養髮，適合產後或壓力大導致白髮增多，甚至脫髮時飲用。

穴位按摩

梁醫師表示，可用拇指的指腹，以陰力畫小圈揉按以下穴位約1分鐘：

百會穴

位置：兩耳尖直上頭頂中央

作用：頭頂有大量血管、神經，按摩百會穴四周，有助五腦晦竅，恢復精力。

太衝穴

位置：大趾及二趾中間，骨頭交會凹陷處。

作用：疏肝解鬱、行氣活血。

角孫穴

位置：耳朵後面，與耳尖平行的凹陷位。

作用：改善血液循環，讓頭髮生長得更濃密強韌，增加頭髮光澤度，預防脫髮問題。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣