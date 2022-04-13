【電話騙案】25歲女遇假冒官員失230萬元　22歲男油麻地酒店房落網被控2罪

警方接獲一宗假冒官員騙案，25歲女受害人被迫入住酒店及長時間與騙徒保持視訊通話，被騙共約230萬元，經調查後警方在油麻地一酒店房間內拘捕一名22歲涉案男子。

警方指，本月6日接獲報案，一名25歲女子接獲假冒內地官員電話，指她涉及一宗案件並需要接受調查，騙徒更偽造文件，例如拘捕令等，令受害人信以為真。期間，騙徒多次要求受害人以網上轉帳交錢、交出銀行登入資料及以手機自拍以證明其清白，又指示受害人轉移位置，包括入住酒店，及要受害人長時間與騙徒保持視訊通話，以切斷她與家人或朋友的聯絡。事件中，受害人被騙取共約230萬元。

經調查後，警方發現一名男子涉嫌協助騙徒接觸受害人，於迅速鎖定該名男子，並於本周一(11日)進行拘捕行動。警方於油麻地一酒店房間內拘捕該名22歲姓彭涉案男子，並在同一房間內發現另一名64歲受害男子，該受害人被騙徒以類似手法騙取約63萬元。

該男子已被控2項「以欺騙手段取得財產」罪，案件於今日（13日）上午在粉嶺裁判法院提堂，被告須還押至6月8日候訊。

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責任編輯：蘇文軒