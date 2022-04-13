【多吃蔬果】劇中港媽出盡法寶氹女兒食番茄　醫生教一招解決港孩偏食習慣

▲ 如果孩子偏食，醫生建議爸媽老實地告訴孩子要攝取營養，令身體健康成長。

有套關於幼稚園的電視劇，我們一家觀看，內容不外「反對贏在起跑綫」之類的老生常談。有集講四歲女孩討厭吃番茄，討厭程度是繪畫時不能把紅色和綠色放在一起（番茄顏色）。母親為了鼓勵她吃番茄，不僅在烹飪上費盡心思、餐桌上威迫利誘，甚至自己扮成番茄；而且臨睡前講故事時，也特地讀了個繪本，叫《蔬果BB的使命》。

「……孩子不肯吃蔬果，令農場的蔬果BB們很傷心。為甚麼呢？因為它們生存的使命，就是被人類吃掉，為人提供營養。」女孩答道：「原來我不吃蔬果BB，會使它們很傷心。好吧，為了幫助它們完成使命，我明天就嘗試吃番茄吧！」

我在電視機前看得義憤填膺，幾乎擲壞遙控器：「這是甚麼繪本，教壞孩子！」

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蔬果的使命，是生存與繁殖，並非為人類福祉而存在——只要有一點科學常識，就知道萬物生存的規律。人類以動植物為食，也是為了生存和繁殖，都是天道，並無對錯；但這裏竟歪曲蔬果的「想法」，說它們恨不得為人類服務、被人類食用；而孩子勉為其難地吃下番茄，還覺得是自己滿足了蔬果的「奴性」，幫了它們一個大忙。

這種唯我獨尊的想法，實在叫我作嘔。佛家強調「萬物一般，眾生平等」，道家則說「道生萬物」、「天地不仁，以萬物為芻狗」。然而有些宗教哲學，主張人類是宇宙的中心，認為世間萬物都是為自己而存在的；以今天的科學角度來看，實在不合邏輯。許多現代人還積極為動物爭取權益呢，到頭來，竟仍能說出「蔬果是為了被你吃掉而存在的」這種話，多麼自以為是，多麼虛偽落後。

為甚麼不老老實實地告訴孩子：吃番茄能攝取營養，令身體健康成長？現代人大多自我中心，香港人尤其嚴重，繪本和電視劇教導孩子「蔬果是為你而生」，等於告訴他們「地球是圍着你而轉」，又怎能不培育出「青出於藍」的「港孩」呢！

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「蔬果BB的使命」

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撰文 : 許嫣