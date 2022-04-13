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【廉政公署】郵差訛稱在家工作到健身集團「秘撈」　欺詐薪金被判120小時社會服務

社會 15:48 2022/04/13

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郵差訛稱在家工作到健身集團「秘撈」，欺詐薪金被判120小時社會服務。（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名前郵差許紹基（31歲），控告他以內部文件欺騙香港郵政，訛稱自己在疫情在家工作期間，沒有擔任外間工作，但卻在一個健身集團擔任兼職9個月。被告今日（13日）在東區裁判法院，被主任裁判官嚴舜儀頒令須履行120小時社會服務。

被告早前承認兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。

案情透露，被告2017年2月初加入香港郵政任職郵差，試用期為3年，獲派駐香港仔派遞局。他入職香港郵政前，在一個健身集團任職會所主任。

被告2017年2月底根據《公務員事務規例》，向香港郵政申請在該健身集團從事外間工作。香港郵政同年3月底拒絕其申請，其後並就被告涉嫌未經許可從事有薪外間工作展開調查。

香港郵政2020年5月底及6月初分別向被告發出便箋，要求他提供資料，包括他自加入香港郵政後，有否從事外間工作。被告就兩份便箋呈交書面回覆，表示在上述申請被拒之前或之後，均沒有從事外間工作。惟廉署調查發現，被告曾於2020年1月至9月期間，在上述健身集團所管理的兩間會所任職兼職高級會所主任。

被告承認他為了通過試用期，明知該兩份回覆載有虛假陳述，仍向香港郵政呈交該些文件，意圖誤導香港郵政。

廉署早前接獲香港郵政轉介的貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。香港郵政在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：黃穎津

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