【復課】朱國強就復課安排十問教育局　促解釋應如何處理未完成快測學生

▲ 教育界立法會議員朱國強。（資料圖片）

全港學校將於下周二（19日）起分階段恢復面授課堂，教職員及學生每日均要進行快速測試。教育界立法會議員朱國強今日（13日）向教育局反映業界對快測、停課準則等問題的關注，提出10個問題，希望局方解答。

朱國強指出，業界對學生每天要快測表示關注，促請教育局釐清當中數個疑問，包括當局會否派出受專業培訓人士到校，協助學生進行快速檢測；如學生未完成快測便回校，或家長不願讓校方補做快測等，校方應如何處理。對於部份特殊學校學生，非常抗拒鼻腔採樣，朱國強亦問局方會否接納其他採樣方法，或提供協助。

朱國強又說，要措施實行得強而有力，必須有不落人口實的配套，認為港府提供快測包，學校便能以最大力度，要求學生根據程序進行快測。他說，若學生每日快測的措施要維持一段時間，將對所有學生家庭造成經濟負擔和壓力，詢問教育局會否在已發放的2,500元的學生津貼戶口中，額外發放1,000元特別津貼，或在每周五下課前，向學生派發一星期分量的檢測包。

另外，停課準則方面，朱國強反映有家長認為難以接受，希望教育局可詳細交代相關醫學理據，他亦就學校會否公布疫苗接種數字、抽氣工程進度等作出提問，希望當局作出解釋。

就復課安排，朱國強促當局清楚公布密切接觸者定義，釐清如學生家人被列密切接觸者應如何處理。他亦促請當局解釋，如家長因擔心疫情而讓子女缺課，會否有體恤豁免及相關法律責任詳情，讓家長有充份考慮等。

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責任編輯：黃悅晴