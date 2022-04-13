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【虛假說明】涉嫌供應附有虛假商品說明電子煙　海關拘零售商及入口商董事

社會 15:53 2022/04/13

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涉嫌供應附有虛假商品說明電子煙，海關拘零售商及入口商董事。（資料圖片）

​香港海關昨日（12日）拘捕一間零售商的公司代表和一間入口商的董事，他們涉嫌供應附有虛假商品說明的電子煙，違反《商品說明條例》，海關人員在行動中，拘捕該零售商的一名38歲男公司代表，以及涉案入口商的一名35歲男董事。

海關早前根據資料，於一間零售商試購一款懷疑附有虛假商品說明的電子煙，產品聲稱含有輔酶Q10成分。海關人員其後把樣本送往政府化驗所進行化驗，結果顯示有關產品並不含有輔酶Q10成分，與產品的聲稱不符。案件仍在調查中，兩名被捕男子現正保釋候查。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於貨品上，或供應已應用虛假商品說明的貨品，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：李榮忠

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