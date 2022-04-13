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【販運毒品】海關機場檢11公斤可卡因市值960萬　20歲青年被控販運危險藥物

社會 15:59 2022/04/13

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海關機場檢11公斤可卡因市值960萬，20歲青年被控販運危險藥物。（政府新聞處）

​香港海關4月9日在香港國際機場檢獲約11公斤懷疑可卡因，估計市值約960萬元，跟進調查後，海關人員昨日（12日）在葵涌拘捕2名懷疑涉案男子，分別20歲及50歲。

海關人員當日透過風險評估，檢查一批從越南抵港，報稱載有電子發動機的空運貨物，發現該批懷疑可卡因收藏在兩個電子發動機內。

被捕的20歲男子已被控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。而該名五十歲男子經調查後已獲釋。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：李榮忠

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