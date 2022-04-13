【第五波疫情】今日新增1,272宗確診及陽性個案　單日增62人死亡【不斷更新】

▲ 今日新增1,272宗確診個案。

本港疫情持續回落，食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（13日）將出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

【17:10】

徐德義指，向長者派發免費快速檢測套裝是全民抗疫包的延伸。

【17:04】

長者每人可取5份免費快速檢測套裝，由地區中心分發，當局不會設派發目標。中醫診所由2020年4月至今，已有1.26萬康復人士提供服務，總服務人次達3萬。

張竹君表示，3日全民快測的3,142宗快測呈報平台個案，年齡由0至96歲，中位39歲，18.1%為60歲以上。

【17:00】

徐德義表示，學童復課後要做測試，已發予學校校監及校長信件，若復康日起計，三個月內無須測試，學童亦適用。被問到為何不向學童派發快速檢測，徐德義解釋是針對高風險群組，當局是朝減重症減死亡方向去做。

【16:54】

徐德義解釋，向長者免費提供快速檢測套裝，由於長者是高危群組，早診斷早求醫可減重症死亡風險，透過不同地方組織派發，從中可了解長者檢測實際情況。

【16:45】

李立業指，現時共9,000人留醫；過去24小時新增6名病人情況危殆、7人情況嚴重，目前有54名危殆病人於深切治療病房留醫。詳情即看【下一頁】

【16:35】

今日新增1,272宗確診個案，包括734宗核酸檢測及538宗快速檢測個案，當中12宗是輸入個案，第五波疫情累計約118萬宗確診。另有再多62宗死亡個案，累計今波有8,735宗死亡個案，病死率0.739%。

12宗輸入個案當中，有10宗為昨日抵港，分別由法國、德國、上海、印度、美國、尼泊爾及新加坡抵港。

今日沒有新增有院舍出現爆發，現有爆疫院舍中，其中18間安老院舍及2間殘疾人士院舍有新增個案，涉約25名院友及3名職員。

【16:30】

徐德義指，政府下周二起將為長者免費提供快速檢測套裝，將從680個渠道分派。他又鼓勵長者盡早接種疫苗。即將是復活節長假，徐德義提醒市民仍需遵守防疫政策。詳情即看【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組