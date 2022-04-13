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【死亡個案】再多62名染疫者離世　病死率升至0.739%

社會 16:41 2022/04/13

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港疫情持續回落。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

張竹君在會上公布，今日共新增1,272宗確診個案，包括734宗核酸檢測及538宗快速檢測個案。在死亡個案方面，公立醫院再多62宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,735宗，呈報個案的病死率約為0.739%。

李立業表示，現時共9,000人留醫；過去24小時新增6名病人情況危殆、7人情況嚴重，目前有54名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月12日）有54名染疫病人死亡，涉24男30女，介乎56至106歲，21人來自院舍，其中35人無打針、15人打一針、3人打2針、1人打3針，65歲以上有52位，昨日2名較年輕離世病人詳情如下：

  • 56歲女，有多發性骨髓瘤，因頭暈3月20日到東區醫院求診，入院檢測呈陽性，檢查後發現她腎功能差，血甲含量亦高，院方有處方口服抗病毒藥物，惟情況一直轉差，延至昨日離世。
  • 57歲男，未有接種疫苗，有高血壓，因無胃口3月26日到屯門急症室，發現他有阻塞性黃膽症，安排他入院，4月1日病毒檢測呈陽性，院方有處方抗生素及類固醇，超波掃描發現大腸及肝都有不正常陰影，懷疑為癌症，病情持續惡化，延至昨日離世。

另外因數據滯後，4月11日再多8人離世，涉4男4女，年齡介乎75至100歲。過去一日有1,544人出院，3人入院篩查發現確診，同房5名病人被列為密切接觸者。 

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記者：李榮忠

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