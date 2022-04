【MIRROR成員】姜濤官方後援會舉辦慈善義賣　開兩大期間限定店賀「姜濤誕」【內附詳情】

MIRROR成員姜濤人氣高企,今個月30號23歲生日的他,當然獲得一班「姜糖」隆重其事。其實每年姜濤香港後援會的一班「姜糖」都會在4月「姜濤月」為至愛偶像策劃形形色色的生日應援活動。

今年姜糖們繼續響應姜濤的善心,一起以他們的熱情和正能量,令香港在疫情下重拾生氣及傳遞愛關心社會上有需要的人。

在港九商場設置慈善限定店

由4月22日至5月22日期間,姜濤香港後援會史無前例,在港九商場設置不同主題的慈善限定店,並得到尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡全力支持,齊為姜濤慶生,邊做善事邊傳遞愛心。

歡迎大家親臨兩間慈善限定店選購精品,而所得的收入扣除成本後會全數捐到不同慈善機構,令是次慶生活動別具意義!

主題有意思

兩間「22+1=Keung To 慈善限定店」特意以 22+1 取代數字 23, 除了記錄今年是 20「22」年外,「+ 1」祝願姜濤一如以往,突破想像框框,於新一年內發揮無限可能。

兩邊均以桃橙色作為主調,希望帶給大家溫暖、和諧以及歡樂感覺,現場更會不斷播放姜濤共九首個人單曲,讓大家腦海全天候loop著姜濤靚聲 ,一同感受姜濤用作品說話。

▲ 尖沙咀 The ONE 的「22+1=Keung To 慈善 D.I.Y.限定店」

尖沙咀 The ONE限定店

位於尖沙咀 The ONE 的「22+1=Keung To 慈善 D.I.Y.限定店」 以生日派對做主題,桃橙色配搭「滿場飛」的小姜姜和小濤濤,可愛程度到達頂峰!

5大打卡場景,包括掛上不同姜濤造型的14米打卡牆、約2米高的我最喜愛男歌手造型小姜姜、約1.4米高充氣天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger 及 KT 22+1 TV Show,以及姜濤生日慈善 D.I.Y 限定店。

粉絲務必留意期間限定DIY精品,包括5款ONLLY CASE手機殼及慈善 D.I.Y.限定店特別版及於指定日子現場印 製的限量版攬攬咕𠱸、手提電腦保護套及布袋。

既可打卡又可以買到心頭好做善事,而義賣精品每日數量有限,詳情請留意容後公佈。

銅鑼灣皇室堡慈善限定店

至於位於銅鑼灣皇室堡的「22+1=Keung To 慈善限定店」 同樣以桃橙色作主調,以多首姜濤的作品說出其故事。

當中有充滿藝術風的6大打卡位,配搭型格十足的幾何圖案場景,展示姜濤的重要「事件簿」:表演、美食和籃球。

包括約2米高立體淘氣小濤濤手捧籃球正在練習灌籃,姜糖們看著穿上籃球背心的小濤濤,不禁令人期待即將播出的電視劇「季前賽」。

貼近Pop -Up慈善限定店更有《Master Class》姜 「圖」。另一邊大家更可透過不同角度,在鏡框中見到不同形象的姜濤,呼應《鏡中鏡》歌詞。

另外,還有擺出超Charm甫士的姜濤和萌版小姜姜的打卡位。

而姜濤香港後援會為是次活動推出的獨家義賣精品十分多元化,包括5款ONLLY CASE 手機殼及慈善限定店特別版及於指定日子推出的精品 ,如充電器、杯、眼罩等,讓姜糖們與姜濤朝夕相對!