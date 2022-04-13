【禁電子煙】青協及理大抽樣調查發現逾2成青年曾吸電子煙　醫生形容：完美「隱形殺手」

▲ 青協及理大抽樣調查發現逾2成青年曾吸電子煙。

特區政府刊憲將於4月30日禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。香港青年協會「青年違法防治中心」與香港理工大學應用社會科學系合作，今天（13日）公布《香港青年吸食電子煙之行為及因素研究》調查。結果顯示，完成問卷的1,025名青年中，逾2成（22.2%）受訪青年曾吸食電子煙，1成半（14.8%）為電子煙現時使用者，他們誤以為電子煙的危害和成癮性不及傳統香煙，情況值得關注。

上述調查於2020年9月至2021年11月期間，以便利抽樣自填問卷形式，訪問了1,079名本港11歲至28歲的青年，共1,025名青年完成問卷。香港理工大學應用社會科學系系主任崔永康及其研究團隊引述調查指，近一成半（14.8%）受訪青年表示過去30天曾吸食電子煙，較2019年一項相類近研究的4.8%有顯著上升。

調查亦發現，部分青年對電子煙觀感偏向正面，認為吸電子煙是愉快的（13.2%）、享受的（12.2%）、滿足的（12.1%）等。部分青年甚至對電子煙存在誤解，例如誤以為電子煙對身體危害比傳統香煙少（20.8%），以及認為電子煙成癮性低於傳統香煙。

青協深宵青年服務單位主任李智廣表示，單位過去一年在街頭曾接觸約100名曾吸食電子煙的青年，只有約5%有戒掉意欲。據前線社工觀察，青年吸食電子煙主要是出於好奇、被電子煙的外型及味道所吸引、誤信電子煙能幫助戒煙或不會上癮等。

24歲阿熊由17歲開始吸食香煙。自2018年香煙價格上調後，有感香煙昂貴，故改吸食電子煙至今。阿熊主要透過網上渠道購買電子煙，認為新修訂法例未有對他有太大影響，暫時亦未有戒煙的想法。

23歲阿比則已吸食電子煙3年，初時因好奇及電子煙有不同味道而吸食。由於身邊朋友都有吸食的習慣，他想到可從中獲取薄利，故在內地尋找供應商，協助朋友代購。他認為新修訂法例主要規管實體或較大型的網上商戶，不太擔心自己的銷售方式受影響。

香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系臨床助理教授鍾嘉健指出，電子煙所含的尼古丁會令人上癮，尤其對青年腦部發育可構成影響。此外，電子煙在高温加熱或燃燒後，會釋出各種有害的揮發性有機物及相關的致癌物，增加肺部疾病和肺癌的風險。而有研究顯示，即使電子煙在燃燒時產生的煙霧對周遭環境影響較傳統香煙少，但吸食電子煙所產生的煙霧，同樣帶有尼古丁和致癌物質等，因此對比傳統香煙的「二手煙」，電子煙的「二手煙」甚至「三手煙」，更是完美的「隱形殺手」。

青協「青年違法防治中心」督導主任李少翠表示，預計政府實施相關法例後，部分商家可能轉到青年較多瀏覽的社交媒體或網上銷售，她建議當局加強網上巡查，並呼籲仍有吸食電子煙習慣的青年，認清這些新興煙草產品對身體的損害，戒掉吸食香煙的習慣，有需要時應向醫生或社工求助。她建議從學校開始加強預防吸煙教育，尤其在辨別網上不良資訊及免受朋輩影響，加強青年抗拒誘惑的能力。

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記者：黃穎津