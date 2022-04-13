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【最低工資】最低工資委員會下周三展開公眾諮詢　最遲今年10月底交建議報告

社會 16:22 2022/04/13

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最低工資委員會下周三起，展開6個星期的公眾諮詢。（陳國峰攝）

政府今日（13日）公布，最低工資委員會下周三（20日）起，就法定最低工資水平檢討，展開6個星期的公眾諮詢，委員會將最遲於今年10月底，就法定最低工資水平提交建議報告。

勞工處表示，委員會按數據為依歸的原則，檢討法定最低工資水平，除參考和分析相關的統計數據及資料外，亦會考慮社會各界的意見。委員會將於4月20日展開公眾諮詢，邀請社會各界就法定最低工資水平的檢討提供意見。

另外，行政長官已根據《最低工資條例》（第608章），要求委員會於今年10月31日或之前，提交法定最低工資水平的建議報告。

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責任編輯：黃悅晴　　

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