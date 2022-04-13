【組織遊行】涉組織「光復元朗」遊行　鍾健平認組織未經批准集判囚16個月

▲ 「光復元朗」遊行發起人鍾健平涉組織及參與未經批准集結，今於區域法院被判監16個月。（資料圖片）

2019年7月「光復元朗」遊行爆發衝突，發起人鍾健平涉組織及參與未經批准集結，早前承認1項組織未經批准集結，今（13日）於區域法院被判監16個月。法官判刑時指，被告是在當時緊張氣氛下，仍故意觸犯法例，挑戰警方決定，又形容被告的行為引致元朗充斥情緒高漲的示威者，隨時觸發另一場社會騷動。法官指被告行為具挑釁性，屬加刑因素。

被告鍾健平（42歲），報稱公關人士，承認1項組織未經批准集結罪，控罪指，被告於2019年7月26日至27日，在香港組織1個未經批准的公眾遊行，違反《公安條例》第13條。被告另被控1項參與未經批准集結罪，則指他於同月27日在無合法權限或無合理辯解的情況下，明知而參與該遊行，該遊行屬未經批准集結，控罪存檔法庭。

法官判刑時指，警方在拒絕被告遊行申請時，已給予被告合理及可接受的理由，並解釋為何不應遊行。法官續指，當日的集會遊行是有風險的，尤其是在當時緊張氣氛下，惟被告仍故意觸犯法例，挑戰警方決定。

法官續指，被告在申請被拒後曾召開記者會，稱自己當日會1個人在原定遊行路線上步行，但又呼籲其他人加入，其行動與說話相反。綜合而言，被告行為具挑釁性，屬加刑因素。

法官再指，當日示威人數遠多於在場警員，且他們偏離遊行路線，當日亦有警車被困﹐並發生鐵路受阻的情況。被告當時雖然曾與警方溝通，但未有認真地在警方與示威者之間作調解。

法官指，在2019年及7.21元朗事件影響下，難以相信當日屬和平遊行，被告行為引致元朗充斥情緒高漲的示威者，隨時觸發另一場社會騷動，判被告入獄16個月。

控方案情指，被告於2019年7月23日，就元朗遊行申請不反對通知書。警方於同月25日禁止被告發起的遊行，被告隨後就此提出上訴但仍被拒。被告向傳媒表示即使只有他1人，他仍會照原定計劃出發，並歡迎其他人參觀元朗及購買老婆餅。

同月27日，即原定舉行遊行當天，大批示威者聚集元朗，其間作堵路等行為。錄影片段顯示，被告曾於下午4時半站在警方防線前質問及在場警員。其後有示威者投擲雜物，被告向他們張開雙手，部份人停止投擲。被告遂要求警方撤離，稱示威者不會進入村落。被告之後稱只有警方和中聯辦派出的人員才會破壞遊行。

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記者：梁錦麟