【百大美女】再有香港藝人入圍 施匡翹獲提「全球百大美女」 娛樂 16:26 2022/04/13 分享： 分享： 熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ 歌手施匡翹入圍「全球百大美女」提名。 由美國網站TC Candler嘅「全球百大俊男美女」排行榜今日（4月13日）公布新一輪入圍名單候選名單，當中再有香港藝人出現。 最新影片推介： 潘燦良周家怡專訪 入圍「全球百大美女」提名有歌手施匡翹入圍，同日入圍還有大馬女神林明禎。 至於殺入「全球百大俊男」有新加坡唱作男歌手邱鋒澤、韓國男團KINGDOM成員Dann（鄭升補）等。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【百大俊男美女】林穎彤獲百大美女提名感驚喜 ANSONBEAN與MIRROR競逐百大俊男 13:55 2022/04/11 【百大俊男美女】林穎彤獲百大美女提名感驚喜 ANSONBEAN與MIRROR競逐百大俊男 【百大美女】Chantel姚焯菲獲選角逐全球百大美女 與視后李佳芯同競逐排名 10:08 2022/04/01 【百大美女】Chantel姚焯菲獲選角逐全球百大美女 與視后李佳芯同競逐排名 【百大俊男美女】Santis憑與張天賦緋聞彈出入圍 張家朗成香港第二位候選百大靚人運動員 今日 11:29 【百大俊男美女】Santis憑與張天賦緋聞彈出入圍 張家朗成香港第二位候選百大靚人運動員 你可能感興趣 【百大俊男美女】林穎彤獲百大美女提名感驚喜 ANSONBEAN與MIRROR競逐百大俊男 13:55 2022/04/11 【百大俊男美女】林穎彤獲百大美女提名感驚喜 ANSONBEAN與MIRROR競逐百大俊男 【百大美女】Chantel姚焯菲獲選角逐全球百大美女 與視后李佳芯同競逐排名 10:08 2022/04/01 【百大美女】Chantel姚焯菲獲選角逐全球百大美女 與視后李佳芯同競逐排名 【百大俊男美女】Santis憑與張天賦緋聞彈出入圍 張家朗成香港第二位候選百大靚人運動員 今日 11:29 【百大俊男美女】Santis憑與張天賦緋聞彈出入圍 張家朗成香港第二位候選百大靚人運動員 施匡翹 林明禎 網絡熱話 歌手