【百大美女】再有香港藝人入圍　施匡翹獲提「全球百大美女」

▲ 歌手施匡翹入圍「全球百大美女」提名。

由美國網站TC Candler嘅「全球百大俊男美女」排行榜今日（4月13日）公布新一輪入圍名單候選名單，當中再有香港藝人出現。

最新影片推介： 潘燦良周家怡專訪

入圍「全球百大美女」提名有歌手施匡翹入圍，同日入圍還有大馬女神林明禎。

至於殺入「全球百大俊男」有新加坡唱作男歌手邱鋒澤、韓國男團KINGDOM成員Dann（鄭升補）等。