【美食速報】7-Eleven「7CAFÉ+」概念店登陸旺角　$20起手搖茶飲＋買滿$80可免運送上門

▲ 7-Eleven 首間「7CAFÉ+」Pop-up概念店登陸旺角。（圖片由7-Eleven提供）

這個4月，7-Eleven於旺角鬧市開設首間「7CAFÉ+」Pop-up概念店！產品選項到店舖裝修都注入不同新元素，以新形象提供多款性價比高的新品，增加新款式以迎合更多顧客的口味，爲大家帶來驚喜和不同體驗！

最新影片

期間限定新品

「7CAFÉ+」除了原有的經典House Blend咖啡外，亦首次加入單品咖啡豆（Single Origin）的選擇，加入使用蘇門答臘的曼特寧咖啡豆沖製的單品咖啡，同時安排了OATLY燕麥奶的選擇，素食者或乳糖不耐人士都可以齊齊歎！7CAFÉ更首次引入茶飲，手搖冰茶配合人手搖茶手法，糅合果香及茶味。還推出多款港式口味新品，包括港式奶茶沙冰、手搖港式檸檬冰茶、紅豆冰味沙冰、 楊枝甘露味沙冰及薑味咖啡等，每款新品都只售$20-$22！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

另外，7CAFÉ+亦已登陸7-Eleven NOW外送平台，無需出門都可以訂購7CAFÉ+的飲品及食品，無論你早上需要一杯咖啡、還是想歎個下午茶，只需打開yuu應用程式後，再點選「 yuu網購」即可訂購，訂單會在60分鐘内送到手上，買滿$80即享免運費，簡單又方便！

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文