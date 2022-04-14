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【美食速報】7-Eleven「7CAFÉ+」概念店登陸旺角　$20起手搖茶飲＋買滿$80可免運送上門

休閒消費 10:47 2022/04/14

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7-Eleven 首間「7CAFÉ+」Pop-up概念店登陸旺角。（圖片由7-Eleven提供）

這個4月，7-Eleven於旺角鬧市開設首間「7CAFÉ+」Pop-up概念店！產品選項到店舖裝修都注入不同新元素，以新形象提供多款性價比高的新品，增加新款式以迎合更多顧客的口味，爲大家帶來驚喜和不同體驗！

最新影片

期間限定新品

「7CAFÉ+」除了原有的經典House Blend咖啡外，亦首次加入單品咖啡豆（Single Origin）的選擇，加入使用蘇門答臘的曼特寧咖啡豆沖製的單品咖啡，同時安排了OATLY燕麥奶的選擇，素食者或乳糖不耐人士都可以齊齊歎！7CAFÉ更首次引入茶飲，手搖冰茶配合人手搖茶手法，糅合果香及茶味。還推出多款港式口味新品，包括港式奶茶沙冰、手搖港式檸檬冰茶、紅豆冰味沙冰、 楊枝甘露味沙冰及薑味咖啡等，每款新品都只售$20-$22！

    點擊圖片放大
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另外，7CAFÉ+亦已登陸7-Eleven NOW外送平台，無需出門都可以訂購7CAFÉ+的飲品及食品，無論你早上需要一杯咖啡、還是想歎個下午茶，只需打開yuu應用程式後，再點選「 yuu網購」即可訂購，訂單會在60分鐘内送到手上，買滿$80即享免運費，簡單又方便！

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責任編緝：蕭雅文

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