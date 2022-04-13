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【肥美人】大碼模特兒Lezlie憑超級靚聲贏滿分　重提遭受欺凌小儀感動眼濕濕

娛樂 17:21 2022/04/13

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ViuTV選美真人騷《肥美人》已播出兩集。

ViuTV選美真人騷《肥美人》為打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我發揮才華，在29位「大碼女生」選出16強。

當中最重磅擁體重270磅、BMI達43.3的大碼模特兒陳映同（Lezlie）早已成為比賽焦點之一。昨晚（12日）播出的第二集，Lezlie在節目中表演原創歌曲《Lazy Hazy》，超水準演出獲全場評判大讚。

她在演出中以一身螢光粉紅服裝登場，超級靚聲令人嘆為觀止，加上專業台風自信十足，獲得26分滿分，連音樂總監都大讚好有力量。

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【肥美人】下同首播迎戰《金宵大廈2》 29位重磅美人爭妍鬥麗比才藝 競逐16強寶座

小儀感動眼濕濕

Lezlie在自我介紹時重提成為大碼模特兒的心路歷程，自爆一直被欺凌：「經歷咗好多欺凌、好多排斥、好多謾罵，但我準備好了。」又指有很多躲在電腦背後的人：「好多無聊嘅網民、好多躲在電腦背後嘅人，唔滿意我哋嘅生活，可能會比佢哋精彩，可能比佢哋貪靚。」

之後分享演出感受時，揚言在台上表演、被拍攝時的自己，是最為自在、最舒服及最開心。

一番感言令評判之一的小儀大為感動，小儀不禁眼濕濕：「頭先你哋廿幾個女仔企晒喺度，我有留意到你唔開心。但你唱完歌之後，你嗰個享受，你嗰個笑容，其實你笑係好好睇！我依家都想喊，我係被你感動到。」

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慘受校園欺凌

現年23歲的Lezlie（陳映同）曾在個人YouTube頻道自爆經歷校園欺凌，形容「痛苦中修煉」。她指中學時期被很多人排斥和欺凌，「被蝦大」的校園生活無一日開心：「自己一個去面對。除咗社工，冇咩人肯聽自己講嘢，中學時係孤身一人去做任何活動。」

又指欺凌者只要覺得「唔順眼」便會欺負你：「我明白痛苦經歷係一場修煉，依家睇番覺得好無謂，欺凌者欺凌人係冇原因，淨係覺得你唔順眼，樣貌、身形唔合乎佢嘅標準，總之覺得你『篤眼篤鼻』就會蝦你。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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