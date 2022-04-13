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【新冠疫苗】衞生署上周接36宗打針後異常報告　再多2人離世前14日內曾打疫苗

社會 16:42 2022/04/13

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本港新冠疫苗接種計劃持續。（曾耀輝攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（13日）公布最新疫苗接種監測更新，截至4月10日，過去一星期共接獲兩宗曾經於離世前14日內，接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名50歲男子及一名69歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

另外，過去一星期共接獲36宗，涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，亦沒有接獲3至15歲青少年在打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

衞生署表示，截至4月10日晚上8時，本港市民合共接種約1,546萬劑新冠疫苗，共接獲7,327宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%；就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括96宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。
 
截至4月11日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘24宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：黃悅晴

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