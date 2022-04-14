【引狼入室】好心收留19歲外甥與妻不倫戀　哈佛華裔博士慘戴綠帽槍殺姦夫

▲ 哈佛華裔博士薛成海槍殺23歲外甥王聰。

近日美國發生一宗槍殺案，因涉案人為哈佛大學博士而引起社會關注。該名華裔博士數年前好心收留19歲外甥，卻引狼入室，外甥與妻子發生不倫戀。慘戴綠帽的他不堪打擊，即使其後妻子與外甥分手，仍持續遭對方滋擾，最終將外甥槍殺。

綜合外媒報道，44歲的美國華裔男子薛成海（Chenghai Xue）於4月7日在波士頓法院外的停車場，開車撞倒他的外甥、現年23歲的王聰（Cong Wang），其後他下車走近王聰，近距離向其頭部開槍數次，導致王聰當場死亡。警方在現場發現了10個彈殼，薛成海當場被警方逮捕。

最新影片︰

外甥戀上舅母不倫戀2年

調查人員稱，薛成海與其外甥王聰的關係複雜。薛成海在美國哈佛大學取得博士學位，與妻子育有兩名孩子。他在美國落地生根，作為舅父的他關照外甥，安排王聰到美國東北大學修讀電腦科學。薛成海的妻子向警方供稱，4年前薛成海在中國工作期間，她與當時19歲的王聰出軌，不倫戀持續兩年至2020年7月，這也是她與薛成海離婚的原因。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

薛妻聲稱，她曾試圖停止這段孽緣，但王聰不接受，並威脅她與薛成海，她認為對方患有精神疾病。法庭文件顯示，薛成海表示王聰曾威脅他說，「會勒死我」、「毆打我」、「上小學找我的孩子」等。王聰亦向薛妻發出威脅短訊，寫道「我會殺了你全家，否則我會自殺」、「我要和你們同歸於盡」、「你們毀了我的未來」等。

外甥欲與美國女結婚取綠卡

王聰經常在薛家門外徘徊，更多次企圖進入薛家。薛成海在2020年向法庭申請對王聰的禁制令，該禁制令原於4月7日屆滿，但法官拒絕延長禁制令。法庭上提及，王聰要求薛成海幫忙找美國女人結婚，以便他取得綠卡，但薛成海拒絕了。就在薛成海步出法院後，便發生槍殺王聰事件。

4月8日，薛成海於薩默維爾（Somerville）地區法院出庭應訊，法官下令將他收押，不得保釋。從法庭影片可見，薛成海一臉愁容，看來驚慌失措，更難過落淚，對於謀殺指控他並不認罪。

另一方面，王聰的朋友Kevin Lin反指，王聰擔心被薛成海殺害，「他總是擺出非常強勢的外表，但他實際上很脆弱」。Kevin憶述，王聰的一名女親屬關心他的心理健康，向一個自殺觀察機構報告了他的情況，因此他曾在醫院住了幾天。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳