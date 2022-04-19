【移居星國】辭教職移居新加坡做全職主婦　港媽重新定位：與子女溝通更重要

▲ 港媽移居新加坡，變身家庭主婦後，重新思考自我。

移民是近年港人熱門話題，原本在香港任職中學視覺藝術老師近20年的Eunice，機緣巧合下移居較為冷門的新加坡。變身全職家庭主婦，不再有「工人姐姐」照顧起居，Eunice起初極不適應，惟每日操持家務的生活，漸漸讓她反思身為「全職媽媽」的真正意義。而她也「重操舊業」，花更多時間陪伴子女以繪畫尋找自我。Eunice接受TOPick專訪時感慨：

家庭主婦唔應該只係將屋企打掃到一塵不染，陪伴小朋友，用不同嘅媒介同佢哋溝通係更加重要。

育有兩名分別12歲及5歲兒子的Eunice，在香港任職中學視覺藝術老師。教書近20年，原本薪高糧準，長子也就讀本港的知名直資學校。一次機緣巧合機會，丈夫被公司調職新加坡總部，Eunice開始研究新加坡教育。眼見新加坡近年教育改革大刀闊斧，早已從過往嚴苛的填鴨模式，改為重視多元學習的新路向。Eunice抱著不妨一試的心態，舉家移居新加坡，讓兒子接受新加坡式教育。

任教師工作忙感虧欠子女

除了小朋友的學習模式，Eunice的生活亦發生翻天覆地變化，「好多朋友問我新加坡嘅生活係點，習唔習慣全職家庭主婦的生活？」Eunice笑言，突然的身份轉變，確實需要時間適應，

我好鍾意教書，所以我好誇張，當時我係今日仲教緊書，係office執完張檯，第二日就飛去星加坡，『轉工』做全職媽媽。

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以往教書的日子雖然有快樂，但也有犧牲，「我係主流學校教書，好多行政工作，每日早7晚7，當時工人姐姐同我媽咪都有幫我湊兩個仔，但大仔都要我幫佢睇功課，細仔亦需要媽媽，我又遲收工，成個人好拉扯，長期處於繃緊狀態，假期訓晏小小又唔得，因為咁會冇咗唯一陪小朋友嘅時間」。Eunice說，

我好珍惜我學校嘅小朋友，但有時都會自責，我屋企自己嘅小朋友，我又畀咗咩佢哋呢？

來到新加坡，Eunice生活大逆轉，她坦言，工作範疇不同以往，但繁忙程度卻有過之無不及，「開頭冇工人姐姐，真係當咗自己係工人姐姐，做到網球手，好誇張。」不過，在每日繁重的家務中，Eunice也漸漸反思，生活是否就是每天打掃和煮飯？於是原本作為視覺藝術老師的她，重新開始繪畫。

畫畫可以係一種溝通，我亦重新認識自己，認識自己作為一個家庭主婦嘅定位，原來唔係日日打掃到屋企一塵不染，就係完美。

與兒子共同創作港媽學懂不放棄

兒子轉校到新加坡後，學業壓力較少，Eunice也籍此機會，以繪畫與兒子溝通，「新加坡教育講求多元性，我同我兩個仔都鍾意畫畫，我就希望同佢哋可以一齊創作。」Eunice不再執著於家務的100%完美，而是花更多時間與兒子一同畫畫，「小朋友見到嘅嘢好不同，佢哋反而比較單純，個心更加清晰，更加獨到。」Eunice經常與兒子以同一主題，各自創作。

有一次嘅主題係堅持，我同佢一人畫一張，佢畫咗個人仔，係張紙上面，調轉枝筆不停用擦膠擦，原來佢話：堅持就係就算錯，都要唔放棄，繼續改正。

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Eunice深受兒子啟發，身為主婦的同時，她每日抽時間畫一幅畫，描述一家人在新加坡的生活日常。畫作中，Eunice將一家人化身為可愛貓貓，其中不乏爆笑日常瑣事，「嚟到新加坡，反而可以有空間，以同小朋友一齊創作，溝通。」Eunice亦開設Facebook專頁，與其他人一齊分享自己的畫作。

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記者：莊恭南