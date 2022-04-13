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【第五波疫情】下周二起全線恒生銀行服務網點開放營業　分行重啟星期六服務

社會 17:04 2022/04/13

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下周二起全線恒生銀行服務網點開放營業，分行重啟星期六服務。（資料圖片）

由下周二（19日）起，恒生銀行早前因應疫情而暫停服務的3間地面分行、 5間大學分行、11間港鐵站辦事處及2間流動分行將恢復營業。同時，服務時間亦會作出以下調整，並將重啟分行星期六營業：

服務網點 營業時間
地面分行
港鐵站辦事處		 星期一至五　上午9時至下午4時30分
星期六　　　上午9時至中午12時
大學分行 星期一至五　上午9時至下午4時30分
星期六　　　休息
流動分行 星期一至五　上午9時30分至下午4時30分
星期六　　　休息
商務理財中心 星期一至五　上午9時至下午4時30分
星期六　　　休息

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記者：黃穎津

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