【第五波疫情】徐德義料長假期市民或有所鬆懈　籲到人多處或高危活動後多用快測

▲ 食物及衞生局副局長徐德義。（資料圖片）

本港疫情持續回落。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

行政長官林鄭月娥指，或會要求參與高危活動的人士，每次都需要進行快速測試。張竹君指，未有高危活動的詳情，但據她了解這些活動都是需要除下口罩進行，或是有大量人士聚集的活動，當局觀察到快速測試呈報確診的比例比核酸高，經政府鼓勵後有更多市民使用快速測試，當局會繼續觀察疫情趨勢，她鼓勵市民善用快速測試，特別是在前三天未有進行快速測試的市民。

徐德義指，在以往經驗看來在長假期，以及實施嚴格社交距離措施已有一段長時間，再加上近日疫情開始放緩，市民或會有所鬆懈，故此特別提醒市民不要太過鬆懈，太多人群聚集、一些高危的活動，很容易引起增加感染的機會，希望市民繼續謹守控制疫情的措施。

他指，現在快速測試包較容易取得，有不少團體都有派發，希望市民善用快速測試，再出席一些高危活動後，或有不舒服時，可以使用快速測試。

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記者：李榮忠