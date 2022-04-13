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【阿媽有咗第二個】姜濤Jer電影處男作揚威海外　芝加哥亞洲躍動電影節獲觀眾票選獎

娛樂 17:29 2022/04/13

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老闆楊受成（左一）到拍攝現場為《阿媽有咗第二個》劇組打氣。

由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）主演的電影《阿媽有咗第二個》，在第14季芝加哥亞洲躍動電影節榮獲觀眾票選獎（Audience Choice Award），彭秀慧導演聯同三大主角毛舜筠、姜濤與Jer均大感雀躍。
 
影后毛舜筠開心表示：「多謝！對我們團隊是一個好大的鼓勵！多謝！」至於導演彭秀慧興奮地稱：「多謝芝加哥亞洲躍動電影節，多謝所有有份支持今次電影節放映的朋友！亦恭喜我們整個劇組！電影的正式放映版本仍在調整細節，得到這個獎是特別鼓勵我們仍然需要後期工作的團隊！」
 
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姜濤Jer感鼓勵 
 
至於首次演電影的姜濤，對於自己的電影處男作榮獲觀眾票選獎，由衷表達謝意：「好開心《阿媽有咗第二個》能夠在芝加哥亞洲躍動電影節，獲得觀眾票選獎，感謝電影節以及觀眾對《阿媽有咗第二個》的熱烈支持，作為新演員，這是莫大的鼓勵，未來我會繼續努力，多謝大家！」
 
與姜濤同屬影壇新丁的Jer對電影能揚威外地影展，同樣滿懷感激：「首先感謝芝加哥亞洲躍動電影節邀請《阿媽有咗第二個》參展，同時亦要多謝觀眾入場及投票支持，希望未來藉著不同影展，有更多海外觀眾欣賞到《阿媽有咗第二個》，當然我也期待電影在香港盡快上映，讓大家給予寶貴意見！」

電影揚威海外令《阿媽有咗第二個》劇組感鼓舞。

撰文 : TOPick柴犬出動

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