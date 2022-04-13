【基層媽媽】清潔工港媽街上打招呼　仔女當透明：內心深處覺得好羞恥

▲ 有仔女在街上遇到清潔工媽媽打招呼，覺得羞恥而當媽媽透明，事後內疚。

職業無分貴賤，疫情下，一眾清潔工更是無名抗疫英雄。有名網民想到小時候因為父母的職業而感到羞恥，更曾視清潔工媽媽透明，在朋友面前假裝不認識，事主事後很內疚，不過，他直言那種羞恥心是抹不掉。有關帖文掀起網民熱議，有的理解事主，有的斥責他傷透媽媽的心。

媽媽是清潔工感羞恥

有網民於上周四（7日）在「連登討論區」發帖分享他跟媽媽的經歷，帖文標題為「細個因為父母嘅職業覺得好羞恥」，事主指出媽媽是清潔工人，覺得她做的職業很羞恥，從來都不敢跟人提起父母的職業，朋友問起，總是求其作一個虛假職業一句帶過。他回想小時候有次在街上遇見工作中的媽媽，

有次同朋友喺街見到阿媽，佢返緊工做緊清潔，佢同我打招呼，但我扮唔識佢，當佢透明，自此佢都無再喺街見到我同我打招呼，我知道自己好衰唔認自己阿媽⋯⋯

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在街上當媽媽透明

樓主明白自己行為不對，可是有感如果在街回應媽媽，內心深處覺得很羞恥，他不想別人知道家人是從事基層工作，怕被別人看輕。他明言知道父母已好好，盡能力去滿足子女的生活需要，奈何受外在環境影響，很多事都沒辦法，亦有自我反思。

所以見到好多人有我冇嘅嘢，我都冇強求過同冇怪責，亦冇資格怪佢哋⋯⋯我依一種羞恥心，算唔算係性格缺陷？

網民意見兩極

網民就此掀起熱議，有斥責他傷透媽媽的心，「阿媽一定好hurt，雖然清潔工人唔係人哋眼中高尚職業，但唔偷唔搶，伯母自力更生呢份情操十分高尚」、「做污糟嘅工作賺乾淨嘅錢，以前細個唔識嘢，覺得垃圾車司機好污糟無出色，大個發現原來垃圾車司機搵錢多過好多人」，網民指出行行出狀元，父母賺錢養家很應該被子女尊重。

另一方面，有網民理解樓主的做法，明言雖然不少人說職業無分貴賤，可是現實非如此，「大眾嘅心目中，清潔就係一份唔體面嘅工作」、「我只會聽人講話我識人老豆老母做律師、醫生點點點」。有網民身同感受，指出媽媽昔日賣魚，有時接放學都覺得好腥、好羞恥，現時長大仍有自卑感覺，其他人無經歷過很難明白。

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責任編輯︰王明芳