【暗黑料理】港女整魚仔蒸蛋激似玩具釣魚機　賣相嚇怕網民︰有密集恐懼

▲ 一名女網民分享自家炮製的「一魚兩味」創意料理，其中魚仔蒸水蛋的賣相嚇怕不少網民。

一場疫情令不少人變成家居廚神，炮製很多創意美食，有女網民近日在網上分享自家炮製的「一魚兩味」創意料理，其中蒸水蛋的賣相嚇親網民，一個個魚頭插在蛋面上，猶如英國名菜「仰望星空批」的蒸蛋版，不少網民笑言，這似足童年經典玩具釣魚機！

一名女網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文表示，有見近期興燉蛋，口淡淡想食煎炸嘢，見雪櫃有包急凍魚仔，決定煮餐一魚兩味，「一個酥炸，一個燉蛋」。她切下魚頭去蒸水蛋，魚身拿去炸。

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似英國名菜「仰望星空批」

從她分享的照片中所見，魚仔蒸蛋的賣相非常特別，大量魚頭插在水蛋內，魚頭雙眼朝天好嚇人，似足英國傳統名菜「仰望星空批」的蒸蛋版，淋上豉油後感覺更驚嚇！女網民形容「仰望星空水蛋」的味道︰

蛋非常滑，咩味道呢？嗯，大海嘅味道。

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一魚兩味 炸魚仔賣相吸引

至於剩下來的魚身被炸至乾身及變金黃色，賣相吸引得多，可見她的廚藝不俗，「仰望星空水蛋」只是創意搞作。

帖文引來數千名網民讚好，但紛紛留言表示被魚仔水蛋的賣相嚇親，覺得「好恐怖」，更有人形容為「密集恐懼」。有網民更搞笑指，其賣相激似童年經典玩具釣魚機。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳