【全民快測】三日全民快測共呈報3142宗個案　年齡分布由0歲至96歲

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

本港疫情持續回落。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

政府呼籲市民在4月8至10日進行全民快速測試，張竹君指三日共呈報3142宗個案，她指整個行動主要訊息是發現了社區內的無病徵患者，年齡分布由0歲至96歲，中位數為39歲，有18.1%為60歲以上，男女比例為男性佔46%女性佔54%，就與早前的數據沒有太大的差異。

張竹君指，該3142宗個案都是成功經網上平台呈報的個案，不過仍有少部份人士，例如今日快速測試呈陽性個案538宗，有494宗是經平台呈報，餘下的有些是老人院舍經另一個網站呈報、民政熱線、醫管局熱線、隔離設施等等。

至於日後再有經電郵呈報的個案，仍會繼續處理，但不會計算在3142宗個案當中，因為3142宗是經網上平台成功呈報的個案。

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記者：李榮忠