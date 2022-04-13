  • 28°C
香港時間 : 2022413日 (週三) 17:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民快測】三日全民快測共呈報3142宗個案　年齡分布由0歲至96歲

社會 17:38 2022/04/13

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

本港疫情持續回落。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

政府呼籲市民在4月8至10日進行全民快速測試，張竹君指三日共呈報3142宗個案，她指整個行動主要訊息是發現了社區內的無病徵患者，年齡分布由0歲至96歲，中位數為39歲，有18.1%為60歲以上，男女比例為男性佔46%女性佔54%，就與早前的數據沒有太大的差異。

張竹君指，該3142宗個案都是成功經網上平台呈報的個案，不過仍有少部份人士，例如今日快速測試呈陽性個案538宗，有494宗是經平台呈報，餘下的有些是老人院舍經另一個網站呈報、民政熱線、醫管局熱線、隔離設施等等。

至於日後再有經電郵呈報的個案，仍會繼續處理，但不會計算在3142宗個案當中，因為3142宗是經網上平台成功呈報的個案。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】70歲或以上長者可免費接受核酸檢測　徐德義：冀早發現早治療減死亡機率
今日 17:22
【第五波疫情】70歲或以上長者可免費接受核酸檢測　徐德義：冀早發現早治療減死亡機率
【第五波疫情】伊院部分病床已轉為接受非新冠病人　醫管局指會維持指定醫院的機動性
今日 17:07
【第五波疫情】伊院部分病床已轉為接受非新冠病人　醫管局指會維持指定醫院的機動性
【第五波疫情】徐德義指下周二起免費向長者提供快測套裝　可從約680個渠道領取
今日 16:33
【第五波疫情】徐德義指下周二起免費向長者提供快測套裝　可從約680個渠道領取
【第五波疫情】今日新增1,272宗確診及陽性個案　單日增62人死亡【不斷更新】
今日 17:11
【第五波疫情】今日新增1,272宗確診及陽性個案　單日增62人死亡【不斷更新】
【第五波疫情】徐德義料長假期市民或有所鬆懈　籲到人多處或高危活動後多用快測
今日 17:13
【第五波疫情】徐德義料長假期市民或有所鬆懈　籲到人多處或高危活動後多用快測

你可能感興趣

【第五波疫情】70歲或以上長者可免費接受核酸檢測　徐德義：冀早發現早治療減死亡機率
今日 17:22
【第五波疫情】70歲或以上長者可免費接受核酸檢測　徐德義：冀早發現早治療減死亡機率
【第五波疫情】伊院部分病床已轉為接受非新冠病人　醫管局指會維持指定醫院的機動性
今日 17:07
【第五波疫情】伊院部分病床已轉為接受非新冠病人　醫管局指會維持指定醫院的機動性
【第五波疫情】徐德義指下周二起免費向長者提供快測套裝　可從約680個渠道領取
今日 16:33
【第五波疫情】徐德義指下周二起免費向長者提供快測套裝　可從約680個渠道領取
疫情 衞生防護中心 衞生署 香港 傳染病 食物及衞生局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
19:18 2022/04/12
【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
【教師罪成】涉與15歲女生譜師生戀　男教師非法性交等7罪成官斥狡辯處處
17:49 2022/04/12
【教師罪成】涉與15歲女生譜師生戀　男教師非法性交等7罪成官斥狡辯處處
【星光路上】《開心速遞》演蔥頭正向面對負評　丘梓謙感謝女友麥皓兒提點
13:05 2022/04/12
【星光路上】《開心速遞》演蔥頭正向面對負評　丘梓謙感謝女友麥皓兒提點