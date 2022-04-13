【可持續發展】西九文化區管理局簽訂可持續發展表現掛鈎貸款　總額達40億港元

▲ 西九文化區管理局簽訂可持續發展表現掛鈎貸款，總額達40億港元。（資料圖片）

西九文化區管理局布簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款，總額達40億港元，成為香港首間法定機構及首間藝術文化機構簽訂可持續發展表現掛鈎貸款協議，展現管理局透過可持續發展框架履行其使命和核心價值的承諾。

有關貸款協議為期三年，當中包括定期及循環信貸，由香港上海匯豐銀行及渣打銀行擔任聯席全球協調銀行及可持續發展結構銀行。聯合貸款共有九間不同地域的銀行參與，錄得的超額認購遠高於管理局所需的40億港元貸款額，顯示銀行業界對管理局的發展前景及實踐使命的能力深具信心。

在有關貸款協議下，如管理局在3年貸款期內達至預定的環境、社會和管治（ESG）目標，將符合資格享有分層優惠貸款利率。該等目標包括綠色建築認證、為殘疾人士及弱勢社群提供無障礙服務，及為青少年提供藝術及文化學習活動。

管理局董事局主席唐英年表示，很高興見到銀行業界對管理局首筆可持續發展表現掛鈎貸款反應熱烈。西九文化區（西九）致力締造城巿中的綠洲，讓巿民可一邊享受藝術文化，一邊親近自然。可持續發展表現掛鈎貸款與植根於西九規劃和營運之中的可持續發展目標一脈相承。是次貸款安排是西九邁向可持續融資發展重要的里程碑，亦展示他們對環保和提供無障礙服務的堅定承諾。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙作為香港首個簽訂可持續發展表現掛鈎貸款的法定機構，西九文化區管理局將可持續發展目標融入財務策略，並訂下一系列環境和社會影響相關、進取兼全面的目標，將進一步協助推動香港作為亞洲綠色金融樞紐的發展。

渣打香港行政總裁禤惠儀稱，渣打非常高興為西九文化區管理局的首筆可持續發展表現掛鈎貸款作出貢獻，共同以可持續發展的原則，促進香港長遠的藝術和文化發展。此筆可持續發展表現掛鈎貸款是香港可持續發展貸款市場的又一重大成就。香港的可持續發展債務市場正迅速增長，於2021年達到206億美元。隨著香港目標在2050年或之前達到淨零碳排放，預期更多本地企業和機構將尋求可持續發展融資方案。

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記者：黃穎津