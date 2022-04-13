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【特首選舉】選舉主任：已收李家超提名表格　提名期結束後7天內宣布獲有效提名候選人

政治 17:47 2022/04/13

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李家超今日參選第六屆行政長官選舉。（陳靜儀攝）

第六屆行政長官選舉的選舉主任楊家雄法官今日（13日）表示，已收到李家超的提名表格。候選人資格審查委員會將在提名期結束後七天內，在憲報刊登公告，宣布所有獲有效提名的候選人。

每名候選人的提名須由不少於188名選舉委員會委員作出，其中須包括選舉委員會的五個界別中，每個界別不少於15名選舉委員。

提名期由4月3日開始，至4月16日結束。由於4月15日及16日均為公眾假期，故提交提名表格的限期為4月14日下午5時。

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責任編輯：陳葆琳

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