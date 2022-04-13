【金宵大廈2】唐狗「咕碌」曾遭遺棄　治療犬Humhum宣揚愛護動物信息

▲ 《金宵大廈2》

TVB劇《金宵大廈2》單元「姐姐」內，除黃婉華（Franchesca）飾演的菲律賓工人姐姐大受網民讚賞，當中動物演員「咕碌」也十分好演技。

其實唐狗「咕碌」早已有演戲經驗，《金宵大廈2》外，也演過不少劇集，而且在現實中，更有一段悲慘經歷。

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豐富演出經驗

《金宵大廈2》中的唐狗「咕碌」，真名叫Hummer（暱稱：Humhum），牠可說是「狗明星」，之前已參演過TVB劇，比如：《降魔的2.0》的「豆豉仔」、《十二傳說》的「朋友仔」及《異搜店》的「方包」，可說演出經驗豐富。

狗主Joey接受TOPick訪問表示：「Humhum本身是治療犬，會做動物義工，電視台經常會聯絡中介聯絡人（dog trainer），找合適的狗進行拍攝，因中介人以專業判斷，覺得Humhum性格親人及平靜，而唐狗有如此穩定的性格是比較少有，故在我的同意下，會安排Humhum進行拍攝工作。」

Joey指每次拍攝的要求都不同，而Trainer會因應拍攝內容，教授狗隻不同的方法，做到某些動作配合拍攝效果，而今次拍《金宵大廈2》，雖然有些連戲的場面會較辛苦，但也有幸參予此劇集，拍得很開心。」

出世時曾被遺棄

可是Humhum在出世兩個月時，被發現遭遺棄街頭，Joey的朋友本來抱了回家，但因被其家人反對，最後Joey便決定接手，給牠一個家，現時已經11歲了。

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劇集中的工人姐姐常受歧視，而Humhum也曾受過白眼。Joey稱：「因為唐狗在香港常受歧視，傳統觀念令大部分人覺得唐狗只用作看門口，也是好惡、好污糟。」

她又記得：「Humhum六個月時，已打齊所有防疫針，有一天我想帶牠去狗公園玩，但未入到公園，已經被一班名種狗主人歧視，當刻我是好嬲及好無奈。」

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成治療犬四處探訪

因此Joey希望帶Humhum經過考核訓練成治療犬，成為狗義工，去不同地方探訪，接觸更多群眾，可以改變外眾對唐狗的看法。

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支持領養絕不棄養

Joey強調要成為治療犬，一定要經過面試，主人和狗狗要一同訓練和每年考核。考核成功，才能成為真正的治療犬，並非主人覺得狗狗好乖就可以自稱為治療犬！」

現時Joey常帶愛犬去不同機構或者團體，參與愛護動物活動，向社會帶出「支持領養絕不棄養」信息。

她表示：「對我來說，拍攝後的得著，是日後能夠幫助在分享動物權益時更有說服力。輸在起跑線又如何，雖然是唐狗，生命都可以改變生命。」

記者：陳家昌

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