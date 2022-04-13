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【第五波疫情】食環署復活節長假期將加強巡查　提醒處所負責人及巿民遵守防疫措施

社會 17:52 2022/04/13

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港府於4月21日將分階段放寬社交距離措施。（林宇翔攝）

復活節長假期將至，食物環境衞生署提醒市民各界切勿鬆懈，以防疫情反彈，並遵守各項防疫規例及限制，在進入指明處所前，要符合疫苗接種要求。

食環署發言人指，將於復活節長假期會繼續加強巡查，並與警方採取聯合行動，對違反防疫規例的餐飲處所及若干表列處所的負責人、員工及顧客採取嚴厲的執法行動。發言人提醒，處所負責人及巿民必須嚴格遵從並符合一系列規定及限制。食環署亦會在外傭慣常聚集地點進行跨部門聯合行動，進行宣傳教育工作，呼籲他們提高防疫意識。
　　 
另外，食環署亦提醒餐飲處所負責人，為4月21日開始的新一階段社交距離措施作準備，由於顧客數目可能增加，餐飲處所負責人可考慮在入口處多使用多部流動裝置，並善用對焦功能較強的後置鏡頭掃描顧客疫苗接種紀錄。

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責任編輯：黃悅晴

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