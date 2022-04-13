【特首選舉】李家超續與選委交流　勞工界冀設立恒常失業援助

▲ 李家超舉辦網上交流會和勞工界交流。（短片截圖）

特首參選人李家超今再舉辦網上交流會，聽取勞工界選委意見。多位選委提到，希望設立恒常的失業援助機制，工聯會會長吳秋北提出要改進及提升管治文化，高級公務員協會主席李方冲則希望，要加強公務員的歸屬感，提升他們的使命感。

李家超發言時形容，勞工是香港賴以成功的重要元素，又再解釋其三大施政理念，其中一個是奠定穩固環境，讓香港無後顧之憂發展，確保再有難以想像的風險時，有足夠的應對措施，有預案、且有底線思維部署，就能無後顧之憂，不怕他人攻擊，全心全意發展。

李家超又提到，由於涉及的勞工問題廣泛，因此自己所撰寫的政綱可能是方向性的，因為當中涉及好多細節，需要大家再商討。他又說，相信絕大部分公務員都是優秀的。

交流會上，吳秋北希望，政府在勞工政策上有大刀闊斧的改進，批評現有機制未能處理勞工在疫情下受到衝擊，往往都是追落後，希望李家超考慮設立恒常機制保障失業勞工。他又指，「黑暴」和疫情都顯示香港面對危機的脆弱性，認為管治文化要改進，直斥過去政府不斷外判服務，是在外判責任，「抗疫為何要這麼多義工，就是因為（政府）未有建立自己的一套機制、團隊。」

代表勞聯發言的林振昇就提出4點意見，包括成立專責扶貧的部門，並定下減貧目標，他同樣希望港府設立恒常的失業援助機制，認為綜援門檻太高，建議以百分百失業貸款計劃，和臨時失業支援為雛形，加以研究，並設立防止濫用機制。

代表高級公務員協會發言的李方冲表明，協會支持李家超參選。對於李家超提出「以結果為目標」，李方冲表示認同，認為對公職人員影響尤其巨大，他指出，公務員在提供公共服務的時候，在確定目標的同時，不應該、亦不能夠放棄對堅守法治和程序、對專業研究及數據、對整體市民的訴求、以及對普世價值的執著。

李方冲指出，提升新制公務員的福利，吸引精英加入政府，增强他們的歸屬感，是政府當務之急。他稱，新制公務員的薪酬待遇，尤其是高級公務員已未能優於私人企業，退休福利更是乏善足陳，期望下任特首密切關注有關問題，需要時可加大公務員編制、減少合約制僱員。他亦希望李家超與公務員團體多溝通，在制訂政綱時加入公務員篇章，以及制訂長遠的公務員政策。

香港八大勞工團體早前已提出聯合政綱，提出7大期望，工聯會理事長黃國今日在交流會上介紹相關內容，包括希望政府積極開拓優質多元就業職位，為年青人創造向上流動機會；帶頭檢討外判制度；建立長遠失業保障制度，完善勞工保障體系等。

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記者：林曉君