【立法會選舉】男子承認網上煽惑他人投無效票　押後到下月4日判刑

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一名男子涉嫌在去年立法會選舉期間，在個人社交媒體煽惑他人投無效票，今日在西九龍裁判法院承認控罪，案件押後到下月4日判刑，以索取社會服務令報告，被告獲准以現金保釋。



被告周榮達，57歲，從事製衣業，承認兩項罪名，即在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》（《條例》）第27A（1）條。控方今日撤銷他另一項相類罪名。



案情透露，立法會選舉提名期於2021年10月30日展開，根據《條例》，由當日起直至投票日（即2021年12月19日）被界定為該選舉的「選舉期間」。



廉署於2021年10月30日，即提名期首日，在其官方網站發出新聞稿提醒市民，在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，即屬違反《條例》第27A條的罪行。



被告於2021年11月2日在其個人社交媒體專頁，展示一則貼文，並分享該貼文至六個社交媒體專頁，煽惑閱覽人士在立法會選舉中投無效票。有關貼文於選舉期間，在被告的個人社交媒體專頁及上述六個社交媒體專頁上展示。



被告又於投票日早上，在其個人社交媒體專頁展示另一則貼文，並分享該貼文至四個社交媒體專頁，煽惑閱覽人士在立法會選舉中投無效票。



廉署早前就有關煽惑他人在立法會選舉中投白票或無效票的網上貼文展開調查，並根據既定程序，就調查結果向律政司徵詢法律意見。廉署按法律意見於二○二二年二月十一日起訴被告。



廉署表示，廉署在《條例》修訂後，加強向市民大眾及選舉持份者宣傳有關破壞及操縱選舉的新增罪行，包括在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票的非法行為。

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責任編輯：余思嵐