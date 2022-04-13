【耳念珠菌】瑪嘉烈醫院再多3名病人染耳念珠菌　情況穩定正隔離治療

▲ 瑪嘉烈醫院再多3名病人帶有耳念珠菌。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院今日（13日）公布，院內再多3名病人帶有耳念珠菌，正接受隔離治療，情況穩定。

瑪嘉烈醫院本月8日曾公布院內5名病人染耳念珠菌，發言人今日公布，經追蹤篩查後，發現多3名內科及老人科病人為無感染徵狀的帶菌者，分別為兩男一女，年齡45歲至75歲。發言人指，會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心跟進。



發言人指，院方會根據既定指引，繼續對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，並已執行各項加強感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、加強病人入院篩查及環境篩查，及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。

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責任編輯：黃悅晴