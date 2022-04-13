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【快速測試】政府下周2起向60歲以上長者免費提供快測套裝　有約680領取途徑【附領取詳情】

社會 18:33 2022/04/13

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（陳國峰攝））

政府今（13日）宣布，下周二至5月31日期間，將向部分服務單位的60歲以上服務對象及長者會員免費提供免費快測套裝，合資格長者可透過約680個途徑領取；而一般長者若有需要，相關服務單位的職員也會彈性處理。

相關服務單位包括：

  • 食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站
  • 衞生署轄下14間長者健康中心
  • 受社署資助的213間長者地區、鄰舍及活動中心
  • 受社署資助的93間長者日間護理中心及單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位
  • 由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心

政府指，相關安排旨在鼓勵長者不時進行快測，一旦感染也可以及早發現和治療，以減重症及死亡風險。而暫定每位長者可以領取5個快測套裝，用完有需要可以再索取。而若長者非以上服務單位的會員及服務使用者，但有需要，機構職員也會彈性處理。

此外，70歲或以上長者亦可免費於社區檢測中心及流動採樣站做核酸檢測，無需預約且可使用關愛對。

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記者：黃小冰

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