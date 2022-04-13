【復課安排】教育局兩日內突改全日面授條件計法　只打1針學生康復後可視為打齊2針

▲ 教育局突修改前日（11日）向學校發出通函，只打1針學生康復後可視為打齊2針。（資料圖片）

莘莘學子下周二（19日）起分階段恢復面授課堂，教育局准中學在5月3日起，9成學生打齊兩針可安排全日面授。當局原先劃一要求染疫學生康復滿1個月，須計入全校可接種人數，被TOPick報道揭要求嚴謹過衞生署及專家最新建議後，局方今日（13日）突然修訂通函相關內容，改為只是無打針的學生要在康復後1個月打針，曾打針的學生染疫後一般可視為已打齊兩針。

據教育局周一（11日）向全港學校發出的「學校復活假期後恢復面授課堂的安排」通函，原版列明中學全日面授課堂條件，在計算學生9成接種率時，4類人士不計入「全校可接種疫苗的學生人數」內，其中「因近期曾確診」而暫不宜接種疫苗人士，註釋列明是「康復後未滿1個月」才不列接種名單。上述打針間距要求比衞生署及專家最新建議更嚴謹，變相令全日課門檻再提高。

TOPick昨分別向教育局及衞生署查詢相關指引內容不一的原因，教育局其後於今日修訂上述通函內容；衞生署昨日回覆著記者查看有關專家最新建議，未有詳細解釋。

新版通函有關「因近期曾確診」而暫不宜接種疫苗人士定義，改為詳細列出只是染疫前未曾打針的人士，才會在康復後1個月計入全校可打針人數，而感染前曾打1針的康復人士，一般會視為已完成兩劑疫苗，原文如下：

一般來說，曾感染2019冠狀病毒的人士所需接種的劑數會較一般人士少一劑，若學生在確診前未曾接種疫苗，在康復後未滿1個月的時間內，並不計算在全校可接種疫苗的學生人數。而在感染前已接種一劑疫苗的康復人士， 會視為已完成兩劑疫苗。

相關指引不一曾引起部分中校長擔心，難以達到教育局要求的9成接種率門檻，影響學生繼續維持半日課，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅