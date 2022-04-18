【金宵大廈2】陳山聰入行30年覺事業才剛起步　兒子成最佳精神後盾：他是我一粒糖果

▲ 陳山聰事業與家庭兩得意。

TVB熱播劇《金宵大廈2》播出以來普遍獲好評，詭異懸疑甚至延伸穿越時空的題材，突破大台一貫作風。《金宵大廈2》男主角陳山聰在劇中一人分飾多角，他接受TOPick專訪時大談拍攝感受，形容今輯比上輯層次昇華。

今輯指不單止恐怖感加強，劇情燒腦程度達5粒星，連山聰也坦言，收到《金宵大廈2》劇本時都有感混亂，幸得監製葉鎮輝（阿細）在他與女主角李施嬅每個場口親自操刀，從旁指導，才順利拍出好劇集。

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他憶述與李施嬅大部分的感情戲原來是獨腳戲，事前二人進行不少溝通才有如此的默契畫面：「處理Maurice和精神病人的角色難度甚高，更難的是我在空氣中跟施嬅演戲。為何不能同步拍攝？大家看下去便會知道原因。」

《金宵1》有亮麗好成績，山聰直言整個《金宵2》團隊有一定的壓力：「有《金宵1》才成就《金宵2》，感謝金宵迷一直支持。我和施嬅以平常心看待，豬肉在前，總有人作比較。無論整個架構、畫面及製作上都昇華了，如果跟上輯一樣阿蕭就是阿蕭，觀眾就不會有驚喜。」

▲ 《金宵1》有好成績，山聰坦言整個《金宵2》團隊有一定的壓力。（湯致遠攝）

真．電療演出

他透露與施嬅瘦削了不少，劇組常處於陰暗狀態，盡量現場不說笑，大家投入埋位演出。因為每一步都不能出錯，否則要重拍，整個氣氛較為緊張，但我認為這份認真是對的。」

尤其60年代的戲份，他坦言特別辛苦，原來電療場口是真的！他說：「我和施嬅都很喜歡60年代醫生與病人的角色，不過這幾天最辛苦，我被困又被綁，而且真的電我！監製用針灸電療的儀器，希望營造微弱神經跳動的效果，感覺更真實。」

他對監製阿細信任度十足，不會質疑對方的做法，連全裸露股演出都一口答應。

問到拍前可有問准太太？山聰表示太太從不過問工作，給予他很大支持：「很放膽做任何事情，作為演員在可以的情況下，值得做的，我從不思前想後。演員就是這樣，不顧後果或回報地用心去做，自然有意想不到的事情回來。從來不會因角色影響形象而拒演，因為每一個角色寫出來，背後都有它的原因。」

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演親熱戲「去得盡」

山聰認為，演員應有演員的責任和道德，直言露股是其底線；相反，親熱戲不介意「去得盡」，更大爆太太看後的反應：「露股那集我們一起收看，對她無感覺，包括之前與姚子羚和施嬅的親熱戲，太太好信任我，而且全部是我的好姊妹，所以特別放心。未知將來可有機會再跟施嬅合作，所以演時更加去得盡，沒有包袱。」

李施嬅早前自爆患上自體免疫性疾病，令眼睛出了不同的毛病。山聰透露施嬅即使身體問題未能出席宣傳，仍搏命網上作宣傳：「她是一個拚命的人。我們在劇集播出前兩個星期不停通電，相討應否開live。我叫她放鬆，她很焦急出來跟大家見面，亦希望我們兩個能一同受訪，我說不要緊，一定有機會。」

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▲ 山聰形容演藝事業剛起步。（湯致遠攝）

不排除北上發展

入行30年的山聰經歷過高低潮，終憑《金宵大廈》人氣急升，他也認為演員能夠有代表作並不容易：「可能一生人只得一次，好彩就兩次。由觀眾和傳媒去認受，是很難的。沒想《金宵2》成功與否，因為有『一』所以有責任做好『二』。」

他一度認為第二輯難比第一輯好，直到播出後反應熱烈，終於輕一口氣。可會期望憑劇集奪視帝？他揚言：「上次冇諗，今次更加唔諗」

當年《金宵1》是他首次當男一，而今次他則全程投入享受每一刻：「對我而言，所有好與壞的feedback，比起獲得視帝更為一份好獎勵，來得更加實在。」他盼未來有更多不同的合作方向，不排除將來北上發展：「作為演員與更多不同導演和演員合作，可以令自己更進步。」

▲ 劇組常處於陰暗狀態，現場甚少人說笑。（湯致遠攝）

「兒子是一粒糖果」

山聰在2020年「升呢」做爸爸，可是拍劇時間長，而且甚至可能有時要離開香港一段時間，者問他可捨得離開兒子陳霆軒（Jaco），他形容演藝事業剛起步：「依家係我嘅春天。」

現在一切的努力均為兒子及家庭而付出：「不可以為了他，而放棄所有。依個係我春天，機會好好把握，他將來會明白爸爸。我亦盡量分配工作與家庭的時間，一定抽時間陪兒子和太太，不會影響工作。」

回憶拍攝《金宵2》常處於陰暗情緒的狀態，當回家見到Jaco自然放鬆晒，「他是我一粒糖果，看著他笑我已非常開心，是我最大的舒壓方法。相信如果沒有兒子，只有我跟太太未必容易釋懷。」

日做2次快速檢測

由於太太從事美容行業，經常出外工作不在家，疫情關係太太停工，一家三口連工人姐姐留家抗疫，反而變成兒子的「玩具」：「屋企困獸鬥，三個人輪流被他玩！有播放教育意義的節目讓他學習，希望放寬後能帶他到郊外，接觸外面世界。始於要上學，不可能躲太久，沒有抵抗能力。」

現時1歲多的Jaco已懂得叫「爸爸」、「媽媽」，山聰開工一有空閒時間便跟兒子視像通話，非常黐身。既要為事業找搏殺同時又是暖男爸爸的他，每天做至少1、2次新冠肺炎快速檢測，確保家人安全。

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運動變Young

眾所周知，年屆45歲仍然擁Fit爆身形及體魄，令不少人羨慕，山聰稱：「運動給我正能量，近7、8年有人覺得我比以前還年輕！我們一班Crazy Runner好友胡諾言、胡定欣、李施嬅一樣熱愛運動，心態會變得更好，運動令我有power迎接未來工作。」

這份正能量感染不少身邊人愛上運動，包括哥哥和嫂子，可是唯獨太太影響不了：「她懶到不得了，不愛做運動。平日她工作繁忙，疫情令她能真正接觸兒子，現時全力照顧享受親子樂。」

髮型 : Hair Culture HK - Seiko Sin

化妝：Chloe Yu

場地提供：whereami.hk

記者：馮雪怡、游艾維