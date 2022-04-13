【失業支援1萬元】創新辦共收逾47萬份申請　第二批約3.5萬名申請者將於復活節假期後獲款

▲ 臨時失業支援計劃共有逾47萬人申請。（資料圖片）

政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，申請期至昨日（12日）結束。政府發言人今日（13日）表示，計劃合共收到470,628份申請。

發言人指，會於復活節假期後，即4月19日或20日，陸續向第二批、合共約35,000名成功申請者發放資助；而首批合共約60,000名成功申請者，已於昨日或今日收到資助。

申請人可登入計劃的專用網站查詢申請狀況，如有需要，政府代理人在審批期間或會要求申請人提交補充資料，以核實其申請資格。

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責任編輯：黃悅晴