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【鼠患單位】美孚新邨「老鼠屋」滋擾鄰舍 十數隻老鼠聚集窗邊開party

健康 23:51 2022/04/13

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美孚新邨「老鼠屋」滋擾鄰舍，十數隻老鼠聚集窗邊開party。

無線節目《東張西望》近日探訪美孚新邨一鼠患單位，據鄰舍稱，該「老鼠屋」內藏至少百隻老鼠。

最新影片：

「老鼠屋」業主疑似獨居執垃圾

據了解，該單位業主為姓陳的70多歲老婦，自稱退休公務員。節目拍攝環境可見，屋內雜物堆積，觸及天花，窗戶全開更令老鼠能自出自入；有鄰舍夜間更拍攝到該單位有十多隻老鼠聚集窗邊。

涉事單位在去年年中發生火警，單位自此變得燻臭；而消防員亦發現其中已存在鼠屍，懷疑單位可能早有老鼠活動，火災由老鼠咬爛電線引致。業主自此搬離單位，卻未有徹底解決問題。

因此，單位內藏的雜物持續堆積、並被徹底打開窗散發異味情況下，老鼠不斷繁殖，引致嚴重鼠患。而管業處也沒有在火災後及時採取行動，提醒鄰舍關好門窗防鼠，一併引起住戶投訴。

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3個月內活捉8隻老鼠

鄰舍蔡先生表示被鼠患問題滋擾三個月，家中食物一度被老鼠咬爛偷食。而蔡先生透過管業處滅鼠小組指點，在家中放置各種補鼠工具，包括老鼠膠等，3個月間活捉8隻老鼠。

窗台植物全被吃光 受害者求助無門

鄰舍謝小姐家中窗台本種有數盆植物，結果大量老鼠夜間出沒時將其植物全吃光。而包括謝小姐在內的數名受害鄰舍尋求過管理處、食衛局協助，卻一直未得到有關部門給予實質幫助。

另外，曾有人聯絡到涉事業主陳小姐，但陳稱自己也是受害者之一，無意回到單位協助解決問題。最後，除了管理處安排搭棚，向涉事單位投放老鼠藥、封窗邊膠紙之外，食衛局更回覆指不負責該大廈滅鼠工作。

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大律師：食環處可分多步驟處理

大律師陸偉雄接受《東張西望》採訪表示，食環處可向事主發出防擾事故通知，要求其在短時間內處理，否則將罰款一萬元。若業主仍不處理，食環處可再向法庭申請「防擾事故命令」，最快可1星期內申請「入屋令」進入單位滅鼠。

老鼠攜帶大量病菌，疫情期間鼠患問題絕對不容忽視，希望問題可盡快被解決。

 

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責任編輯：羅嘉欣

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