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【特首選舉】舉辦土地房屋專題諮詢會　李家超：未聽到短期解決方案

政治 18:53 2022/04/13

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李家超見記者時稱，未聽到短期解決土地房屋問題的建議。（林宇翔攝）

特首參選人李家超傍晚見記者，交代今日兩場交流會，其中一場是針對土地房屋的專題諮詢。李家超表示，暫時聽到的建議，都是針對中長期的方案，未聽到任何短期解決土地房屋問題的建議，他希望相關人士如有短期建議，可以再向其提供。

另一場交流會是與60多位勞工界選委，李家超稱，會上涉及的，都是勞工自身問題，公務員團隊原則上同意其施政理念，即以結果為目標。他指出，其施政理念提到關於建立團隊文化、團隊精神，正是感到絕大部分公務員很多時因為系統性限制，將他們的努力打了折扣，令社會未必感受到他們的努力，而現在自己想做的，就是想全面反映他們的努力，令社會感受到、看到。

被問到為何早上報名時只多謝競選辦及團隊，沒有多謝家人，李家超稱家人支持其參選，又稱「我愛我的家人，但我不認為自己需要日日跟他們說我愛你。（I love my family，I don't think I need to tell them 'I love them' everyday.）」

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記者：林曉君

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