【特首選舉】舉辦土地房屋專題諮詢會　李家超：未聽到短期解決方案

▲ 李家超見記者時稱,未聽到短期解決土地房屋問題的建議。(林宇翔攝)

特首參選人李家超傍晚見記者,交代今日兩場交流會,其中一場是針對土地房屋的專題諮詢。李家超表示,暫時聽到的建議,都是針對中長期的方案,未聽到任何短期解決土地房屋問題的建議,他希望相關人士如有短期建議,可以再向其提供。

另一場交流會是與60多位勞工界選委,李家超稱,會上涉及的,都是勞工自身問題,公務員團隊原則上同意其施政理念,即以結果為目標。他指出,其施政理念提到關於建立團隊文化、團隊精神,正是感到絕大部分公務員很多時因為系統性限制,將他們的努力打了折扣,令社會未必感受到他們的努力,而現在自己想做的,就是想全面反映他們的努力,令社會感受到、看到。

被問到為何早上報名時只多謝競選辦及團隊,沒有多謝家人,李家超稱家人支持其參選,又稱「我愛我的家人,但我不認為自己需要日日跟他們說我愛你。(I love my family,I don't think I need to tell them 'I love them' everyday.)」

記者:林曉君