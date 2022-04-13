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【特首選舉】地產商、各大政黨領袖提名李家超　包括李澤楷、梁志堅等

政治 19:18 2022/04/13

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李家超提交786張選舉提名票，參選第六屆特首選舉。（陳靜儀攝）

特首選舉提名期本周結束，前政務司司長李家超今日上午遞交786張選委提名表格，正式報名參選。根據選舉事務處接獲的資料，身兼政商界領袖的選委，均有給提名票予李家超，而給予提名的立法會議員超過80名，包括各大政黨主席。

地產商方面，除了有早前已表態支持的長江集團主席李澤鉅，提名人亦包括恒基兆業地產則包括集團主席李家誠、香港中華總商會胡經昌等人。新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、執行董事郭基煇亦有給予提名；新世界方面，周大褔董事及行政總裁曾安業及地產建設商會執委會主席梁志堅亦是提名人之一。

商界領袖包括電訊盈科主席李澤楷、信和集團主席黃志祥，以及香港科技園主席查毅超等亦有提名。

逾700張名票中，以第一界別及第二界別的選委為數最多，分別有逾180名選委提名。政黨方面，民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、新民黨主席葉劉淑儀、經民聯主席盧偉國、自由黨主席張宇人等，亦給了提名票予李家超。

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記者：陳葆琳

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