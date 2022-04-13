【新冠疫苗】3至11歲童已打兩劑科興滿3個月　明早8時起可預約接種第3劑

▲ （曾耀輝攝）

政府今日（13日）宣布，家長或監護人可由明日（14日）上午8時開始，為已接種兩劑科興疫苗滿3個月的3歲至11歲兒童，網上預約接種第3劑科興疫苗；同時，已接種3劑科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，在接種最後1劑疫苗至少3個月後，明日上午8時也可以上網預約接種第4劑疫苗。

政府指，新冠病毒疫苗接種計劃專題網站內預約系統已作相應更新。所有3歲至11歲接種科興疫苗的兒童必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書，並由家長或監護人親自陪同前往接種。家長同意書範本請於網站下載。

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衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團較早前發表更新的暫擬共識建議。專家建議兒童（5歲至11歲）應該接種2劑復必泰疫苗，每劑相隔8星期；或3劑科興疫苗（3歲至11歲），首2劑相隔28日，然後在3個月後接種第3劑科興疫苗。

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責任編輯：李榮忠