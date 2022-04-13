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【抗疫支援】廠商會贈福袋予社區隔離設施市民　向基層學生贈快速檢測

社會 19:30 2022/04/13

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廠商會贈福袋予社區隔離設施市民，向基層學生贈快速檢測。（資料圖片）

香港中華廠商聯合會推出「抗疫肩並肩」支援計劃，送贈5,000個、總值超過港幣400萬元愛心福袋予正在6間社區隔離設施接受隔離的市民，傳遞節日祝福和正能量。計劃得到廠商會成員積極響應，34間支持和贊助企業、會員連同廠商會捐款，合共籌得超過400萬元物資，福袋內除了有防疫用品，還有各式各樣保健品、小食、飲品和購物券等。

福袋捐贈儀式今日（13日）於青衣社區隔離設施舉行，並由保安局局長鄧炳強代表接受。廠商會會長史立德致辭時表示，希望透過今次的福袋捐贈，能讓隔離人士感受到社會對他們的支持和關懷，並祝福他們早日康復。

另外，因應復活節過後，全港學校將會陸續復課，廠商會將會捐贈至少5,000個快速檢測包予屬下兩所學校，以分發給有需要的學生。廠商會表示，未來會繼續團結工商界，在抗疫路上與市民並肩同行，以期早日戰勝疫情，讓經濟民生回復正軌。

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責任編輯：李榮忠

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